اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره کلاس مربیگری درجه سه وزنه برداری آقایان در یزد آغاز شد.

این دوره با حضور 20 علاقمند به این رشته ورزشی آغاز شد و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

این دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی و مدرسی دکتر مصطفی حکمت پور و دکتر هوشمند در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار خواهد شد.

برد خانگی فولاد یزد مقابل شهرداری بندرعباس

تیم فوتبال فولاد یزد در یک بازی خانگی تیم شهرداری بندر عباس را شکست داد.

در چهارچوب هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور تیم فولاد یزد پذیرای شهرداری بندرعباس بود.

تیم فولاد در نیمه نخست با حملات متعدد نتوانست دروازه شهرداری بندرعباس را باز کند و 45 دقیقه اول دو تیم صفر صفر به رختکن رفتند.

در نیمه دوم این تیم فولاد بود که دست به حملات زد و در راه رسیدن به گل به آب و آتش زد تا بالاخره در دقیقه 70 بازی اسماعیل خزائی تور دروازه شهرداری را به لرزه درآورد.

قضاوت این مسابقه را رضا عادل، بهرام کیانی و غلامرضا تیموری از مازندران بر عهده داشتند.

پایان لیگ کاراته سبکهای آزاد استان در نیم فصل اول

نیم فصل مسابقات لیگ سبکهای آزاد کاراته استان با قهرمانی باشگاه دلاوران به پایان رسید.

مسابقات لیگ کاراته سبکهای آزاد آقایان با شش دیدار در محل خانه کاراته استان برگزار شد که در پایان تیم باشگاه دلاوران با کسب 61 امتیاز قهرمان نیم فصل مسابقات شناخته شد.

باشگاه حیدر با 42 امتیاز و باشگاه اتحاد با 33 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

پیروزی گلساپوش یزد مقابل استقلال مبارکه اصفهان

تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد تیم استقلال مبارکه اصفهان را شکست داد.

در چهارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور دو تیم گلساپوش یزد و استقلال مبارکه اصفهان در زمین تختی مبارکه به مصاف هم رفتند که در پاین تیم گلساپوش یزد با نتیجه دو بر یک به پیروزی دست یافت.

گلهای تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد توسط حمید رضا دهقانی و سید محمد میر حسینی به ثمر رسید.

تیم گلساپوش یزد روز جمعه 29 مهر از ساعت 15 و 30 دقیقه در ورزشگاه سلمان محمود آباد یزد به مصاف تیم ندسای شیراز می رود.

مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با حضور 16 تیم در دو گروه بصورت دوره ای و رفت و برگشت برگزار می شود.