نظام اداری کشور متناسب با نظام ولایی بازتعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی ظهر پنج شنبه در کارگاه آموزشی و توانمندسازی مربیان و مدرسان امر به معروف و نهی از منکر ستادهای استانی غرب کشور با تبیین رسالتهای این ستاد اظهار کرد: «مهمترین کارویژه و ماموریت ستاد امر به معروف گفتمانسازی و فرهنگسازی در سطح جامعه است و باید مراقبت کرد که حساسیت افکار عمومی و آحاد مردم در برابر فساد در اشکال مختلف آن کاهش نیابد.
وی احیای حس نظارت عمومی را یک ضرورت انکارناپذیر برشمرد و افزود: امروز مهمترین خلا در عرصه امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ شدن حس مسئولیت همگانی است در حالی که سلامت جامعه در گرو مشارکت آحاد مردم در نظارت و اصلاح امور است.
امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کلیدی ساختار اداری اشاره کرد و گفت: نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و اصلاح است تا کاملا متناسب با مبانی نظام ولایی شکل بگیرد و عملکرد دستگاههای اجرایی یک تیغ ۲ دم است که میتواند برای حاکمیت تولید سرمایه اجتماعی کند و یا برعکس مولد ضد سرمایه اجتماعی و نارضایتی باشد.
آیتالله شعبانی شناخت دقیق مسائل سازمانی را گام نخست تحول در این حوزه دانست و تصریح کرد: مسئلهشناسی دقیق در هر دستگاه اجرایی پیششرط اصلی گفتمانسازی در نظام اداری به شمار میرود و اگر مدیران و کارشناسان مجموعههای اداری به اخلاق حرفهای آراسته شوند و تعهد کاری را سرلوحه قرار دهند بخش عمدهای از گرهها و مشکلات کشور بهراحتی قابل حل خواهد بود.
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