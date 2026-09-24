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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

شناسنامه‌دار شدن درختان کهنسال همدان

شناسنامه‌دار شدن درختان کهنسال همدان

همدان-سازمان سیما، منظر شهرداری همدان با هدف حفاظت از میراث طبیعی و افزایش آگاهی شهروندان طرح نصب تابلوهای معرفی و شناسنامه درختان کهنسال و واجد ارزش شهر را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از هویت زیست‌محیطی و تاریخی پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین عملیات جانمایی و نصب تابلوهای مشخصات درختان شاخص و دیرزیست در مناطق مختلف شهر همدان آغاز شده است.

براساس این طرح در مجاورت هر یک از درختان شاخص و کهنسال تابلوهایی حاوی اطلاعات تخصصی شامل «نام گونه گیاهی»، «قدمت تقریبی»، «ویژگی‌های زیستی» و «ابعاد درخت» نصب می‌شود تا بستری مناسب برای آشنایی دقیق‌تر شهروندان، پژوهشگران و گردشگران فراهم شود.

ترویج فرهنگ مراقبت و حفاظت از فضای سبز، هویت‌بخشی به بافت طبیعی و بومی شهر و جلوگیری از تخریب یا آسیب به درختان کهنسال از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح از سوی مدیریت شهری همدان عنوان شده است.

کد مطلب 6956871

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