به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از هویت زیستمحیطی و تاریخی پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین عملیات جانمایی و نصب تابلوهای مشخصات درختان شاخص و دیرزیست در مناطق مختلف شهر همدان آغاز شده است.
براساس این طرح در مجاورت هر یک از درختان شاخص و کهنسال تابلوهایی حاوی اطلاعات تخصصی شامل «نام گونه گیاهی»، «قدمت تقریبی»، «ویژگیهای زیستی» و «ابعاد درخت» نصب میشود تا بستری مناسب برای آشنایی دقیقتر شهروندان، پژوهشگران و گردشگران فراهم شود.
ترویج فرهنگ مراقبت و حفاظت از فضای سبز، هویتبخشی به بافت طبیعی و بومی شهر و جلوگیری از تخریب یا آسیب به درختان کهنسال از مهمترین اهداف اجرای این طرح از سوی مدیریت شهری همدان عنوان شده است.
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