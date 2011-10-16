به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی گفت: همزمان با همایش بین‌المللی "تبریز، اولین پایتخت تشیع جهان اسلام"، پیش همایشها، شبهای شعر و نمایشگاه‌های تخصصی با موضوع تشیع در استان برگزار می‌شود.



محمدی افزود: برگزاری نمایشگاه‌هایی با ظرفیتهای آثار هنری همچون نقاشی ایرانی، نگارگری، گرافیک و خط و نمایشگاه‌هایی با ظرفیت آثار موزه‌ای با موضوع تشیع، افتتاح و آغاز بهره‌برداری از برخی مساجد تاریخی مرمت شده تبریز و دیگر شهرهای استان از جمله برنامه‌های جنبی این همایش خواهد بود.



به گفته وی، در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی آذربایجان‌شرقی، نمایشگاه‌هایی از آثار هنری که تبلور فرهنگ شیعه و اسلامی است، در سطح استان برپا می‌شود.



محمدی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیتهای موزه‌ای مرتبط، در برخی از موزه‌های استان آثار شاخص و قابل توجه به جا مانده از دوره‌های تاریخی مختلف و بروز مذهب شیعه در ایران نمایش داده می‌شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: نقش اهالی فرهنگ و هنر در معرفی و تبیین فرهنگ شیعی در جامعه و معرفی آن به جهانیان یکی از موثرترین بخش‌های جامعه است.



وی با اشاره به برپایی شب شعر در موضوعات مرتبط با فرهنگ تشیع در کنار برگزاری این همایش افزود: افتتاح برخی از مساجد مرمت شده تاریخی استان از دیگر برنامه‌های جنبی همایش "تبریز، اولین پایتخت تشیع" به شمار می‌رود.



به گفته محمدی، هنرها و صنایع دستی با دارا بودن زیبایی‌های بصری و همچنین آثار تاریخی ارتباط بیشتری با علاقه‌مندان برقرار کرده و از قدرت اثرگذاری سریع‌تری برخوردار است.



وی اظهار امیدواری کرد، «همایش بین المللی تبریز پایتخت تشیع» با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی فرصت مناسبی برای استان فراهم کند تا به این طریق بتوان تاریخ روشن این شهر را در مذهب شیعه بیش از پیش به علاقه‌مندان شناساند.



همایش بین‌المللی "تبریز، اولین پایتخت تشیع " روزهای 22 و 23 آبان ماه سال جاری با حضور اندیشمندان، محققان و علاقه‌مندانی از داخل و خارج کشور در تبریز برگزار می‌شود.