ماده 24 قانون احزاب به تصویب کمیسیون شوراهای مجلس رسید

عبدالحسین ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر،ضمن تشریح مباحث مطرح شده در جلسه عصر امروز این کمیسیون افزود: در این جلسه اعضاء به بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی پرداختند و با بررسی های صورت گرفته ماده 24 قانون احزاب به تصویب اعضاء کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس رسید.

وی با بیان اینکه فقط در جلسه عصر امروز،ماده 24 قانون احزاب به تصویب رسید،انتشار خبری از سوی یکی از اعضای کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس مبنی بر تصویب ماده 25 این قانون را تکذیب کرد.

یکی از اعضاء کمسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس در گفتگو با یکی از سایت های خبری اعلام کرده بود: در جلسه عصر امروز این کمیسیون ماده 24 و 25 قانون احزاب به تصویب رسید.

ناصری همچنین درباره ماده 24 قانون احزاب تصریح کرد: براساس این قانون افراد فاقد صلاحیت برای عضویت در احزاب مشخص می شوند.