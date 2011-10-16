یوسف یوسفی مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آبخیزداری منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلهای کشور در این مراسم که ظهر یکشنبه در اراک برگزار شد، گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون افزایش بهره وری امکان تسریع برنامه های حوزه منابع طبیعی را فراهم کرده است.

محمد رضا شجاعی افزود: استانهای کشور باید با توجه به این مهم در راستای عملیاتی کردن تمامی بندهای قانون افزایش بهره وری در قالب برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20ساله همت گمارند.

وی در ادامه با اشاره به رسالت خطیر حوزه آبخیزداری در راستای صیانت از عرصه های طبیعی، بیان داشت: تحقق این مهم در گرو فرهنگ سازی و جلب مشارکت بهره برداران است.

معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلهای کشور در بخش دیگر سخنان خود بااشاره به قرار گرفتن کشور ایران بر روی کمربند خشک کره زمین، یادآور شد: ایران ازجمله کشورهای خشک با میانگین بارندگی بسیار پایین است که توجه به این مهم اجرای طرح های آبخیزداری را در کشور ضروری می سازد.

شجاعی افزود: جدی گرفتن مباحث آبخیزداری و ارائه سهم مناسب از اعتبارات استانها در مدیریت آبخوان و آبخیز با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک به عنوان یک مسئله اولویت دار باید همواره مورد توجه همگان باشد.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ اعتبارات خشکسالی استانها درسال جاری بیان داشت: این اعتبارات باید به طور ویژه و خاص در راستای اجرای طرح های آبخیزداری استانها به کار گرفته شود.