تلاش برای تبیین اصل امامت و ولایت در جامعه ضروری است

حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت اجرای هرچه باشکوهتر برنامههای فرهنگی هنری شاخص در راستای ترویج فرهنگ امامت و ولایت در این استان تاکید کرد و اظهار داشت: باید تلاش کرد تا در راستای تعمیم فرهنگ ائمه عصمت و طهارت(ع) و ارتقاء بصیرت مردم نسبت به شان ولایت با اجرای برنامههای ویژه فرهنگی و هنری نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.
وی به برنامههای این ادارهکل در دهه امامت و ولایت اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنهای مردمی در فرهنگسراهای سراسر استان، برگزاری همایش یکهزار نفری دانشآموزان این استان، پخش فیلم و نمایش برای کودکان و نوجوانان همزمان با جشنواه فیلم کودک و نوجوان استان اصفهان از مهمترین این برنامههاست.
وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستانهای شهرکرد، فارسان و کوهرنگ، برگزاری عصر شعر ولایت در شهرستانها، برگزاری برنامه شبهای شعر و موسیقی در شهرکرد و بروجن، برگزاری مسابقه مقالهنویسی با عنوان "ولایت و بصیرت"، برپایی نشست ادبی شاعران و اهدا کتاب در شهرستان کوهرنگ از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این دهه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اجرای منظم و زمانبندی شده برنامهها تصریح کرد: اطلاعرسانی و تبلیغات سهم بسزایی در اجرای هرچه بهتر و باشکوهتر برنامهها دارد که باید به این مسئله توجه ویژهای داشت.
گنجی بر ضرورت ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای مردم در طول دهه امامت و ولایت تاکید کرد و افزود: باید توجه داشت که در این دهه علاوه بر اینکه فضای سالم و بانشاطی را برای مردم فراهم میکنیم، کوشید تا برنامهها مطابق با معیارها و ارزشهای اسلامی باشد.
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