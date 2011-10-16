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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

گنجی:

تلاش برای تبیین اصل امامت و ولایت در جامعه ضروری است

تلاش برای تبیین اصل امامت و ولایت در جامعه ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: اصل امامت و ولایت یکی از اصول اساسی مذهب شیعه است و از اهمیت زیادی برای ما برخوردار بوده و باید را در راستای تبیین و تعمیق این اصل در جامعه تمام تلاش خود را به کار گیریم.

حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت اجرای هرچه باشکوهتر برنامه‌های فرهنگی هنری شاخص در راستای ترویج فرهنگ امامت و ولایت در این استان تاکید کرد و اظهار داشت: باید تلاش کرد تا در راستای تعمیم فرهنگ ائمه عصمت و طهارت(ع) و ارتقاء بصیرت مردم نسبت به شان ولایت با اجرای برنامه‎های ویژه فرهنگی و هنری نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

وی به برنامه‌های این اداره‌کل در دهه امامت و ولایت اشاره کرد و گفت: برگزاری جشن‌های مردمی در فرهنگسراهای سراسر استان، برگزاری همایش یک‌هزار نفری دانش‌آموزان این استان، پخش فیلم و نمایش برای کودکان و نوجوانان همزمان با جشنواه فیلم کودک و نوجوان استان اصفهان از مهمترین این برنامه‌هاست.

وی بیان داشت: برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستان‌های شهرکرد، فارسان و کوهرنگ، برگزاری عصر شعر ولایت در شهرستان‌ها، برگزاری برنامه شب‌های شعر و موسیقی در شهرکرد و بروجن، برگزاری مسابقه مقاله‌نویسی با عنوان "ولایت و بصیرت"، برپایی نشست ادبی شاعران و اهدا کتاب در شهرستان کوهرنگ از دیگر برنامه‌های پیش‎بینی شده در این دهه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اجرای منظم و زمان‌بندی شده برنامه‎ها تصریح کرد: اطلاع‌رسانی و تبلیغات سهم بسزایی در اجرای هرچه بهتر و باشکوهتر برنامه‌ها دارد که باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشت.

گنجی بر ضرورت ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای مردم در طول دهه امامت و ولایت تاکید کرد و افزود: باید توجه داشت که در این دهه علاوه ‌بر اینکه فضای سالم و بانشاطی را برای مردم فراهم می‌کنیم، کوشید تا برنامه‌ها مطابق با معیارها و ارزش‌های اسلامی باشد.
 
کد مطلب 1434837

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