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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

اسلامی پناه:

مجلس از توسعه روابط با کنیا در همه عرصه ها استقبال می‌کند

مجلس از توسعه روابط با کنیا در همه عرصه ها استقبال می‌کند

نایب‌رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کنیا در دیدار سفیر این کشور تاکید کرد:مجلس شورای اسلامی از توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه کشور کنیا در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اسلامی پناه نایب‌رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کنیا دردیدار سفیر کنیا با تاکید بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات در عرصه‌های مختلف به‌ویژه روابط پارلمانی گفت: مجلس شورای اسلامی از توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه کشور کنیا در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقبال می‌کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی بین دو کشور ایران و کنیا افزود: ارتباطات دوستانه و برادرانه مردم دو کشور، ریشه در تاریخ داشته که لازم است مقامات دولتی دو کشور زمینه‌های آشنایی هر چه بیشتر دو ملت را فراهم کنند.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رفت‌وآمد مقامات پارلمانی دو کشور را بستری مناسب برای انتقال و تبادل‌ تجربیات قانونگذاری و فراهم شدن سرمایه‌گذاری در عرصه‌های اقتصادی و تجاری عنوان کرد.
 
در ادامه این دیدار رشید علی سفیر کنیا در تهران، روابط کنیا با جمهوری اسلامی ایران را روابطی تاریخی و فرهنگی خواند و ادامه داد: مقامات دولتی و پارلمانی کنیا، گسترش ارتباطات در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با ایران را به طور ویژه‌ای دنبال می‌کنند.
 
وی در پایان بر وجود زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در تولید محصولات پزشکی و صنعتی در کنیا تاکید کرد و افزود: شرکت‌های ایرانی با توانمندی‌های بالا و کیفیت خوب محصولات خود می‌توانند سهم خوبی از بازار شرق آفریقا و کنیا را به‌دست آورند.
 
کد مطلب 1434925

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