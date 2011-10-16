به گزارش خبرگزاری مهر،علی اسلامی پناه نایبرئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و کنیا دردیدار سفیر کنیا با تاکید بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات در عرصههای مختلف بهویژه روابط پارلمانی گفت: مجلس شورای اسلامی از توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه کشور کنیا در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استقبال میکند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی بین دو کشور ایران و کنیا افزود: ارتباطات دوستانه و برادرانه مردم دو کشور، ریشه در تاریخ داشته که لازم است مقامات دولتی دو کشور زمینههای آشنایی هر چه بیشتر دو ملت را فراهم کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رفتوآمد مقامات پارلمانی دو کشور را بستری مناسب برای انتقال و تبادل تجربیات قانونگذاری و فراهم شدن سرمایهگذاری در عرصههای اقتصادی و تجاری عنوان کرد.
در ادامه این دیدار رشید علی سفیر کنیا در تهران، روابط کنیا با جمهوری اسلامی ایران را روابطی تاریخی و فرهنگی خواند و ادامه داد: مقامات دولتی و پارلمانی کنیا، گسترش ارتباطات در زمینههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با ایران را به طور ویژهای دنبال میکنند.
وی در پایان بر وجود زمینههای مناسب برای سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در تولید محصولات پزشکی و صنعتی در کنیا تاکید کرد و افزود: شرکتهای ایرانی با توانمندیهای بالا و کیفیت خوب محصولات خود میتوانند سهم خوبی از بازار شرق آفریقا و کنیا را بهدست آورند.
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