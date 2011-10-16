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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۲

عسگر اولادی:

اجلاس ICBC سه بار در ایران برگزار شد/ ارزش صادرات به 50 میلیارد دلار برسد

اجلاس ICBC سه بار در ایران برگزار شد/ ارزش صادرات به 50 میلیارد دلار برسد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: اجلاس ICBC طی 15 سال گذشته در پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شکل گرفته است که تاکنون سه بار در ایران در شهرهای تهران، مشهد و رشت برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عسگر اولادی در نشست با فعالان اقتصادی گلستان، با بیان اینکه اتاق بازرگانی صنایع و معادن مسئول برگزاری این اجلاس است، عنوان کرد: دو سال پیاپی ریاست این دوره به کشور ایران واگذار شده است و برگزاری چنین اجلاس‌هایی را مفید می‌دانم و معتقدم که چهارمین اجلاس در استان گلستان مفیدتر خواهد بود.

وی از برگزاری نمایشگاهی از توانمندی‌های استان گلستان در حاشیه سیزدهمین اجلاس خبر داد و افزود: اجلاس منطقه‌ای ICBC در استان گلستان سه تا چهار روز به طول خواهد انجامید که امیدوارم اجلاس ارزنده‌ای برای کشورهای منطقه ارائه دهیم و این اطمینان وجود دارد اجلاس پیش رو، نقطه عطفی برای درک بهتر مسائل و برطرف کردن مشکلات موجود باشد.

‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه برگزاری این اجلاس در تولید، نقش ارزنده‌ای خواهد داشت، عنوان کرد: انتظارم از این اجلاس توفیق است چرا که در می‌یابیم نیاز منطقه چیست تا در رفع آن کوشا باشیم.

دبیر اجلاس بین المللی ICBC با توجه به میزبانی گرگان در سیزدهمین دوره  این اجلاس عنوان کرد: سیزدهمین دوره اجلاس ICBC با هدف بررسی مشکلاتی همچون تعرفه‌ها، واردات و صادرات، حمل و نقل، هواپیمایی، ویزا، اقامت‌ها، ممنوعیت کالاهای بین کشورها برگزار می‌شود تا چالش‌های پیش رو برطرف شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان مطلب فوق در گرگان عنوان کرد: افزایش حجم مبادلات ایران به ویژه استان گلستان با کشورهای CIS یکی از اهداف اجلاس سیزدهم است.

 وی با تاکید بر لزوم گسترش مبادلات تجاری با کشورهای منطقه اظهار داشت: به رغم همه محدودیتها، باید همگان به گونه ای عمل کنیم که ارزش کل صادرات کشور در پایان سال به  رقم 50 میلیارد دلار برسد.
کد مطلب 1434932

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