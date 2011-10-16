مردم در نظام های وابسته هیچ جایگاهی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکری عصر یکشنبه در جمع مردم شهر جدید پرند اظهار داشت: در کشورهایی که بیداری اسلامی صورت گرفته مردم هوشیار شده اند که دارای هیچ جایگاهی نیستند و حق رای و انتخاب ندارند و نظام های شان نظام های وابسته ای است و خواستار تغییر هستند.

امام جمعه موقت پرند به ناآرامی ها و گسترش تظاهرات در غرب و جنبش وال استریت در آمریکا اشاره کرد و گفت: این تحولات تاثیر پذیر از بیداری اسلامی اخیر است و با کمی توجه در شعارها و خواسته ها می توان پی برد که آنها به گفته خودشان 99 درصد مردم هستند و تنها یک درصد هستند که در رفاه کامل و قصد چپاول دیگر کشورها را داشته و خواهان داشتن قدرت و زور هستند.

وی در ادامه به مسئله رابطه دین و سیاست اشاره و عنوان کرد: دین اسلام، آخرین و از کامل ترین ادیان الهی است و ما معتقدیم که برای تمام شئون زندگی انسان برنامه دارد، آنجایی که پیامبر در حجه الوداع از طرف خداوند مامور شد وصی و ولی بعد از خود را تعیین کند و آیه نازل شد که اگر این ماموریت انجام نشود رسالت به طور کامل انجام نخواهد شد.

عسکری با بیان اینکه اسلام برای مدیریت سیاسی جامعه برنامه دارد، ادامه داد: با انتخاب وصی از سوی پیامبر و تعیین حضرت علی علیه السلام به عنوان جانشین و وصی او آیه نازل شد و فرمودند که اکنون دین کامل و رسالت شما به انجام رسید.

مدیریت سیاسی جامعه باید در دست صالحان باشد

امام جمعه موقت پرند افزود: متاسفانه بعدها جریاناتی که وابستگی به غرب داشتند پیدا شدند و مسئله جدایی دین از سیاست را عنوان کردند تا جایی که در دوران انقلاب برخی به امام پیشنهاد دادند حال که انقلاب شد و کار شما به پایان رسید ادامه کار را به ما بسپارید که امام در جواب فرمودند کار ما تازه با این انقلاب شروع شده است.

وی تاکید کرد: از نظر اسلام باید مدیریت سیاسی جامعه در دست صالحان باشد و خوشبختانه بعد از انقلاب این نعمت به نام ولایت به ما ارزانی شد.

عسکری اظهار داشت: اکنون برخی انقلاب اسلامی ما را با بعضی از نظام های وابسته مقایسه و تلاش می کنند اذهان مردم و ملت ایران را تشویش کنند اما ملت بیدار و مردم هوشیار ما هم در جنگ و هم در فتنه های مختلف بخصوص سال 88 همه نقشه های آنها را نقش بر آب کردند.

امام جمعه موقت پرند در خطبه اول نماز این هفته به تشریح برخی از خصوصیات متقین در خطبه متقین نهج البلاغه از دیدگاه مولا علی علیه السلام پرداخت و انسان متقی را انسانی دانست که در دین قوت دارد و باید و نبایدهای دین را هم خوب درک کرده و هم در زندگی خودش به آنها عمل می کند.

عسکری برخی از خصوصیات متقین را اخلاق ملایم، ایمان به خدا و روز قیامت و حفظ زیبایی ظاهر دانست.