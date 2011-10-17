اقدامات ایران احیای جاده باستانی ابریشم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی‌زاده ظهر دوشنبه در کنفرانس لجستیک و توسعه ترانزیت اکو با اشاره به تاثیرگذاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در بخش حمل و نقل چند وجهی و ترانزیت کالا بیان داشت: این سازمان مسئولیت حمل بیش از 90درصد از کالاها را بر عهده دارد و آمادگی خود را برای همکاری با سازمانهای بین‌المللی در جهت تحقق اهداف توسعه و تسهیل جابه جایی تجارت در منطقه اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: ما از هرگونه طرح و پیشنهاد از سوی نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و کشورهای عضو اکو در جهت رسیدن به اهداف منطقه‌ای استقبال می‌کنیم و اعتقاد راسخ داریم که با تعامل، همکاری و شراکت میان سازمانهای کشورهای عضو اکو اعم از بخشهای دولتی و خصوصی می‌توان میزان ترانزیت کالا و جابه جایی مسافر و گردشگران را در منطقه به میزان قابل توجهی افزایش داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پویای منطقه در زمینه ایجاد کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی است و با دارا بودن موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ویژه در منطقه و قرار گرفتن در چهار راه تجارت جهانی و حضور محوری در کریدورهای ترانزیتی در امر تجارت میان آسیا و اروپا نقش مهمی را ایفا می کند.

افندی‌زاده با اشاره به عبور کریدورهای جاده ابریشم، شمال - جنوب، شرق- غرب، شبکه بزرگراه‌های آسیایی و شاخه جنوبی کریدور سه گانه آلتید و شبکه حمل و نقل ریلی تار از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: با عضویت جمهوری اسلامی ایران در کریدور تراسیکا مسیرهای این کریدور توسعه یافته و علاوه بر مسیر دریای سیاه، مسیر جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و بلغارستان که از اقتصادی‌ترین مسیرهای دسترسی آسیا به اروپا به شمار می‌رود به مسیرهای اشاره شده اضافه گردیده است و معتقدیم که منافع اقتصادی عمده‌ای را برای کشورهای اکو به دنبال خواهد داشت.

وی به وجود 24 مرز ترانزیتی بین‌المللی در ایران اشاره کرد و افزود: پنج مرز ریلی و 11 بندر تجاری بزرگ و چند بندر کوچک ارتباط حمل و نقل بین‌المللی مناسبی را برای کشورهای منطقه در ایران ایجاد کرده و شبکه گسترده حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی ایران از ضریب ایمنی بالایی برای عبور محموله‌های ترانزیتی برخوردار هستند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان داشت:‌ جمهوری اسلامی ایران دارای 23 هزار کیلومتر جاده‌های ترانزیتی با امکانات لازم جهت تردد کامیونهای حامل محموله‌های ترانزیتی است و در بخش ریلی با بیش از 9 هزار کیلومتر مسیر ریلی دارای ارتباط ریلی با کشورهای ترکمنستان و ترکیه است و اتصال ریلی ایران به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان در دست پیگیری می‌باشد.

افندی‌زاده با اشاره به وجود بنادر امیرآباد، نکا، انزلی و نوشهر در دریای خزر عنوان کرد: این بنادر نقش مهمی را در ترانزیت کالا و مواد سوختی میان کشورهای منطقه ایفا می‌کنند و بندر امیرآباد با اتصال به شبکه ریلی دارای 9 پست اسکله برای تخلیه و بارگیری همه نوع محموله از جمله مواد سوختی است.

وی با اشاره به احیای جاده باستانی ابریشم در ایران تصریح کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقداماتی را برای احیای جاده باستانی ابریشم انجام داده که ازجمله آنها می‌توان به اتصال شبکه ریلی به شبکه ریلی کشورهای آسیای مرکزی، اتصال ریلی مرز سرخس به مرز ریلی راضی، ساخت سایت جدید در مرز ریلی سرخس جهت افزایش تعداد تعویض بوژی در راستای رشد ترانزیت کالا، اتصال بندر امیرآباد و نکا در دریای خزر به شبکه ریلی کشور و توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر دریای خزر و توسعه حمل و نقل ترکیبی اشاره کرد.

افندی زاده اضافه کرد:‌ توسعه پایانه‌های مرزی به ویژه پایانه‌های مرزی هم مرز با کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه، بهسازی بزرگراه مرز سرخس و مرز بازرگان، تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تسریع و تسهیل امر ترانزیت کالا از قلمرو ایران،‌ جذب سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه زیرساختهای حمل و نقلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، تکمیل و توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی و تیرپارک‌‌ها در جاده‌های ترانزیتی و تشویق بخش‌های خصوصی جهت مشارکت در این بخش‌ها، استفاده از فناوریهای جدید و آی تی در تمامی زمینه‌های حمل و نقل جاده‌ای کشور از جمله GPSو گسترش همکاری‌های حمل و نقل با کشورهای عضو تراسیکا از جمله دیگر اقدامات ایران برای احیای جاده ابریشم است.