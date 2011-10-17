گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص فساد بانکی در دو هفته آینده آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر حسین فدایی در حاشیه دومین نشست از سلسله جلسات نقد مجلس هشتم درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی مواجهه شورای نگهبان با جریان انحرافی و کسانی که مقابل ولایت فقیه ایستادگی می کنند گفت : قطعا کسانی که مقابل رهبری می ایستند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد.

فدایی همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی سازوکار گروه مرجع برای انتخاب کاندیداها واینکه افرادی انتخاب نشوند که بعدها جزو ساکتین فتنه وانحراف لقب بگیرند گفت: احتمال دارد گاهی گروه مرجع شاخص ها را خوب در نظر بگیرد ولی در تطبیق آن با افراد صحیح عمل نکند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران خاطر نشان کرد: بادرنظر گرفتن شاخص های اصولگرایی و تطبیق آن با افراد این مشکل حل می شود و بهترین شاخص هاهمان شاخص هایی است که رهبری در مقطع خودش اعلام می کند.

فدایی افزود: مشی امام ورهبری اینگونه بوده که در ایام نزدیک به انتخابات شاخص هایی را برای انتخاب افراد بیان می فرمایند که باید مطابق آنها عمل کرد.

عضوکمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهردر خصوص مهمترین اقدام کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم افزود: ما در کمسیون حدود 25 سر فصل کاری انتخاب کردیم که بخش قابل توجهی ازآن در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، رسیدگی به بانک ها وتحول بانکی، قراداد های کلان وحوزه صنعت، بیمه، گمرکات و محیط زیست است.

فدایی در خصوص به نتیجه رسیدن طرح های مطرح شده در کمیسیون اصل نود گفت: این کمیسیون نتیجه گزارشات را به قوه قضائیه منعکس خواهد کرد واین قوه باید به آن رسیدگی کند.

وی همچنین کمیسیون اصل نود را در رسیدگی به پرونده اختلاس اخیر دخیل دانست و افزود: گزارش کمیسیون در این خصوص در هفته های آتی آماده خواهد شد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص روند وحدت در این کمیته و سازوکار آن گفت: روز به روز به سمت وحدت پیش می رویم. یک فرایند طبیعی را پیگیری می کنیم، قاعدتا وقتی صحبت از وحدت است باید روی مفاهیم بحث شود و وقتی بر روی مفاهیم به تفاهم می رسیم به سمت مصداق ها می رویم.

فدایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر توصیه وی به جبهه پایداری گفت: امیدواریم جبهه پایداری هم به وحدت بپیوندد و در صورت پیوستن این گروه به 8+7 عقب گردی صورت نخواهد گرفت وادامه مسیر طی می شود.

وی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در خصوص گروه 8+7 گفت : اخبار مربوط به جبهه متحد اصولگرایان را سخنگوی این جبهه در هفته های آتی در نشستی خبری عنوان خواهد کرد.