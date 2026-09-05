به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با ادامه افزایش هزینههای انرژی در پی جنگ در خاورمیانه، آمریکاییها در تعطیلات آخر هفته «روز کارگر» با رکورد قیمت بنزین مواجه شدهاند؛ این اتفاق در حالی رخ میدهد که کارزارهای انتخاباتی برای انتخابات میاندورهای کنگره نیز آغاز شده است.
به گفته پاتریک دیهان، تحلیلگر شرکت GasBuddy، میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا احتمالا در روز کارگر به ۴.۰۳ دلار در هر گالن خواهد رسید؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از رکورد قبلی ۳.۸۳ دلار در هر گالن است که در سال ۲۰۱۲ ثبت شده بود.
دیهان در یادداشتی نوشت قیمت بنزین اگرچه هنوز به بالاترین رکورد تاریخی خود نرسیده، اما در این مقطع از سال هرگز تا این اندازه بالا نبوده و ممکن است آمریکا برای نخستین بار شاهد عبور میانگین قیمت بنزین از مرز ۴ دلار در روز کارگر باشد.
میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز پنجشنبه حدود ۴.۱۳ دلار در هر گالن بود که تقریبا یک دلار بیشتر از میانگین قیمت در مدت مشابه سال گذشته است. طبق دادههای GasBuddy، تحلیلگران معتقدند قیمت ۴ دلار برای بسیاری از مصرفکنندگان یک سطح دردناک محسوب میشود.
قیمت بنزین که یکی از ملموسترین شاخصهای اقتصادی برای مصرفکنندگان آمریکایی است، میتواند به سرعت برداشت مردم از وضعیت کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه قیمت بنزین در بخش زیادی از سال بالای ۴ دلار بوده، این مسئله به نگرانی مستمر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و حزب جمهوریخواه تبدیل شده است.
ترامپ وعده داده است هزینههای انرژی را کاهش دهد. او در هفتههای اخیر انتقاد از پالایشگاهها و فروشندگان سوخت را افزایش داده و آنها را به کسب سود از قیمتهای بالای بنزین متهم کرده است.
ترامپ ۱۴ اوت مدعی شده بود آمریکاییها باید برای اطمینان از اینکه ایران نتواند به سلاح هستهای دست پیدا کند، حاضر باشند «مقدار بسیار کمی بیشتر» برای بنزین بپردازند.
روز کارگر معمولا آخرین فرصت تعطیلات تابستانی برای بسیاری از آمریکاییهاست و شمار زیادی از مردم در این تعطیلات با خودرو یا هواپیما سفر میکنند.
قیمت سوخت همزمان با افزایش قیمت نفت خام بالا رفته است. قیمت نفت در این هفته پس از ازسرگیری درگیریهای نظامی میان آمریکا و ایران و افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت خام، دوباره از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.
قیمت فرآوردههای نفتی از جمله گازوئیل و سوخت گرمایشی نیز افزایش یافته است. حملات مستمر به تأسیسات پالایش نفت روسیه نیز از عوامل افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه این سوختها بوده است.
تام کلوزا، مشاور ارشد انرژی شرکت Gulf Oil، گفت احتمال اینکه قیمت خردهفروشی گازوئیل از رکورد تاریخی حدود ۵.۸۲ دلار در هر گالن که در ژوئن ۲۰۲۲ ثبت شد عبور کند، بیش از ۵۰ درصد است.
او افزود: این مسئله چشمانداز نگرانکنندهای ایجاد میکند.
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