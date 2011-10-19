به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدوند افزود: این مسابقات در چهار رشته مفاهیم، ترتیل، قرائت و حفظ قرآن کریم که شامل حفظ یک جزء، دو و نیم جزء، پنج جزء، 10 جزء و 20 جزء در دو مقطع خواهران و برادران برگزار می شود.

وی گفت: نحوه برگزاری این مسابقات به صورت شهرستانی، استانی و کشوری است و راه یافتگان به مرحله کشوری به مرحله بین المللی راه می یابند.

احمدوند با بیان فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر وجود یک میلیون نفر حافظ قرآن در کشور گفت: در سهمیه بندی این مسابقات 20 هزار نفر برای استان همدان پیش بینی شده است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: تاکنون استقبال خوبی از این دوره مسابقات انجام شده است.

وی اظهار داشت: فعالیت های قرآنی و برگزاری مسابقات قرآنی مهمترین فعالیت فرهنگی در استان همدان است.