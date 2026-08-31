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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

۴۰۰ مددجوی کمیته امداد اردستان رایگان معاینه و درمان شدند

۴۰۰ مددجوی کمیته امداد اردستان رایگان معاینه و درمان شدند

اردستان-رئیس کمیته امداد شهرستان اردستان، از ارائه خدمات تخصصی و رایگان چشم‌پزشکی به ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شفیعی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه خدمات سلامت‌محور و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، اردوی جهادی تخصصی چشم‌پزشکی با همکاری گروه جهادی «کیمیاگران» در شهرستان اردستان برگزار شد.

وی افزود: در جریان این اردوی جهادی، ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردستان از خدمات تخصصی و کاملاً رایگان چشم‌پزشکی بهره‌مند شدند.

رئیس کمیته امداد شهرستان اردستان تصریح کرد: از جمله خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی می‌توان به معاینه تخصصی چشم، غربالگری بیماری‌های چشمی، تجویز و تحویل رایگان عینک و شناسایی افراد نیازمند به درمان‌های تخصصی‌تر اشاره کرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: برای مددجویانی که نیاز به اقدامات درمانی تخصصی‌تر دارند نیز فرآیند ارجاع به مراکز درمانی و پیگیری مراحل درمان پیش‌بینی شده است تا این افراد بتوانند بدون دغدغه هزینه‌های درمانی، روند معالجه خود را ادامه دهند.

وی بیان کرد: اجرای این اردوی جهادی نمونه‌ای از هم‌افزایی ظرفیت‌های پزشکی، گروه‌های جهادی و نهادهای حمایتی برای خدمت‌رسانی به اقشار کم‌ برخوردار است و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت درمانی و کاهش موانع دسترسی مددجویان به خدمات تخصصی سلامت باشد.

کد مطلب 6932695

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