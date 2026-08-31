۴۰۰ مددجوی کمیته امداد اردستان رایگان معاینه و درمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شفیعی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت و با هدف توسعه خدمات سلامتمحور و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، اردوی جهادی تخصصی چشمپزشکی با همکاری گروه جهادی «کیمیاگران» در شهرستان اردستان برگزار شد.
وی افزود: در جریان این اردوی جهادی، ۴۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردستان از خدمات تخصصی و کاملاً رایگان چشمپزشکی بهرهمند شدند.
رئیس کمیته امداد شهرستان اردستان تصریح کرد: از جمله خدمات ارائهشده در این اردوی جهادی میتوان به معاینه تخصصی چشم، غربالگری بیماریهای چشمی، تجویز و تحویل رایگان عینک و شناسایی افراد نیازمند به درمانهای تخصصیتر اشاره کرد.
شفیعی خاطرنشان کرد: برای مددجویانی که نیاز به اقدامات درمانی تخصصیتر دارند نیز فرآیند ارجاع به مراکز درمانی و پیگیری مراحل درمان پیشبینی شده است تا این افراد بتوانند بدون دغدغه هزینههای درمانی، روند معالجه خود را ادامه دهند.
وی بیان کرد: اجرای این اردوی جهادی نمونهای از همافزایی ظرفیتهای پزشکی، گروههای جهادی و نهادهای حمایتی برای خدمترسانی به اقشار کم برخوردار است و میتواند گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت درمانی و کاهش موانع دسترسی مددجویان به خدمات تخصصی سلامت باشد.
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