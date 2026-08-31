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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

شهردار اصفهان: رام‌های خریداری‌شده مترو در بنادر چین معطل مانده‌ است

شهردار اصفهان: رام‌های خریداری‌شده مترو در بنادر چین معطل مانده‌ است

اصفهان- شهردار اصفهان درباره وضعیت بهره‌برداری خط ۲ مترو گفت: زیرساخت‌های این خط آماده است اما تأمین رام قطار هنوز محقق نشده است.

علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به علت تاخیر در بهره برداری خط ۲ متروی کلانشهر اصفهان از خیابان زینبیه تا میدان قدس (طوقچی)، اظهار کرد: این پروژه از نظر زیرساخت، ریل‌گذاری، ایستگاه‌های منتخب و نازک‌کاری آماده است اما متاسفانه نتوانسته‌ایم رام قطار تأمین کنیم.

وی افزود: این موضوع از اختیار شهرداری خارج بوده و جزو وظایف حاکمیتی است.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه چهار رام قطار معادل ۲۰ واگن خریداری شده، خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه تلاش کردند اما به علت برخی مشکلات از جمله تحریم‌ها، حتی رام‌های خریداری‌شده که پیش‌پرداخت آن‌ها انجام شده، هم‌اکنون در بنادر چین معطل مانده و تخلیه نمی‌شود.

به گزارش مهر، خط ۲ متروی شهر اصفهان از خیابان زینبیه (شهید غفاری) در شمال شرقی این شهر آغاز شده و پس از طی مسیری به طول ۲۴ کیلومتر به خیابان کهندژ (جوی آباد) در غرب اصفهان می‌رسد. خط ۲ متروی اصفهان در میدان دروازه دولت با خط یک متروی اصفهان تلاقی دارد.

قرار بوده است فاز نخست این خط حدفاصل ایستگاه حرم زینبیه تا ایستگاه امام حسین ع (دروازه دولت) در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6932784

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    نظرات

    • احمد GB ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      خسته نباشین حالا تا میاد واگنها بیاد خط خیابان جی به باغ رضوان را کلنگ زنی کنید

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