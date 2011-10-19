تله فیلم "جهنم دات کام" در مشهد ساخته می شود

مهدی مسگران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نویسندگی و کارگردانی این تله فیلم را حسین تبریزی و تهیه کنندگی آن را احمد براتیان و مهدی مسگران برعهده دارند.

تهیه کننده این تله فیلم افزود: در تله فیلم "جهنم دات کام" بازیگرانی مطرحی چون شهرام قاعدی، مریم امیرجلالی، مهران رجبی و نعیمه نظام دوست حضور دارند.

وی افزود: همچنین در این تله فیلم از حضور بیش از 20 بازیگر مشهدی همچون علیرضا سوزنچی، مرجان علوی، حسین مقدم، حسین معتمدی استفاده خواهد شد.

مسگرانی افزود: طی برآورد انجام شده برای تصویر برداری این پروژه مدت زمانی 20 روزه پیش بینی شده است.

مسگران عنوان کرد: در حال حاضر حسین تبریزی کارگردان و برنامه ریز در مرحله بازدید و قطعی شدن لوکشین ها حضور دارند و بازیگران اصلی این فیلم نیز مرحله تست گریم و لباس را انجام داده اند.

وی تصریح کرد: این تله فیلم دارای تعدد لوکشین است و شامل بیش از 15 لوکشین از قیبل منزل قدیمی، بانک، املاک، کلانتری، بیمارستان، پارک، فضاهای خارجی و ... است.

لازم به ذکر است، تله فیلم "جهنم دات کام" قصه جوانی است که همیشه و در همه حال بد آورده است، مخاطب در مرحله زمانی وارد زندگی این فرد می شود که آخرین امکانات خویش را از دست می دهد و او همه این مشکلات را از چشم عمویش می بیند و می خواهد از او انتقام بگیرد که ...