رهبر انقلاب به اشتغالزایی در کرمانشاه بسیار تاکید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه اطلاعات مطلق از رسول خدا و اولی الامر واجب و ضروری است، گفت: نظام و حکومت اسلامی مبنی بر اطلاعت از رسول خدا و اولی الامر است.

آیت الله علما تاکید کرد: اطاعت از اسلام و رسول خدا در نظام اسلامی، پیری ندارد، در حالی که انقلاب در دیگر کشورها، جوانی و پیری خودش را دارد که نمونه عینی این مهم را می توان در انقلاب "شوروی سابق" عنوان کرد.

امام جمعه کرمانشاه افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل اسلامی بودن و پیروی از رسول خدا هیچگاه دچار پیری نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: انقلاب اسلامی همیشه برای دنیا پیام داشته است و همین سفر رهبری به استان کرمانشاه و استقبال تاریخی و بی نظیر مردم این خطه از رهبر چه پیام‌هایی برای دنیا داشت.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به بازتاب استقبال تاریخی مردم کرمانشاه از رهبر انقلاب در منطقه و جهان، تاکید کرد: 33 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می گذرد، ولی روز استقبال از رهبر در کرمانشاه، همانند روز اول انقلاب بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: 20مهرماه یعنی سالروز سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه، در تاریخ ثبت خواهد شد و این سفر خستگی هشت سال دفاع مقدس را از تن مردم کرمانشاه بیرون کرد.

علما گفت: دولت آمریکا به این نکته رسیده، که تنها مزاحمش در دنیا جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز اعتراض امام راحل به کاپیتالاسیون شاه، تصریح کرد: بنیانگذار انقلاب در آن ایام به پیامدها و عواقب اجرای این طرح به خوبی آگاه بودند و در یک سخنرانی کوبنده به روشنگری در این زمینه پرداختند، که همین روشنگری باعث تبعید امام خمینی از کشور شد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به انقلاب‌ها و جنبش های اخیر در جهان، تاکیدکرد: امروز شاهدیم که ملت های بیش از 80 کشور اروپایی و آمریکایی بر علیه دولت‌هایشان قیام کرده اند، ولی در کرمانشاه مردم با چه شوقی از رهبری خود استقبال کردند.

آیت الله علما گفت: دشمنان نظام و ملت ایران با دیدن استقبال تاریخی مردم کرمانشاه از رهبردچار ناامیدی و یاس در اجرای برنامه های سو خود بر علیه ملت انقلابی ایران شدند و تنها به پخش قسمت‌هایی از سخنرانی معظم له بسنده کردند و استقبال مردم از مقام عظمای ولایت را منعکس نکردند.

علما با اشاره به سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه، گفت: رهبر معظم انقلاب نسبت به اشتغال در استان کرمانشاه به مسئولین بسیار تاکید دارند و از هیات دولت خواسته اند که هرچه سریعتر در رفع این معضل چاره اندیشی کنند.

امام جمعه کرمانشاه در پایان خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه از حرکت خودجوش مردم کرمانشاه، در استقبال از رهبر معظم انقلاب تقدیر و تشکر کرد.