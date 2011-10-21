کشف تأثیرات فلس ماهی بر روی اعضای مختلف بدن

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجوی رشته شهرسازی دانشگاه آزاد رباط کریم پس از شش سال تلاش موفق به تکمیل پروژه خود با موضوع تأثیرات درمانی فلس ماهی روی اعضای مختلف بدن علی الخصوص پوست شد.

این دانشجو نخستین بار پس از مشاهده تأثیر درمانی فلس ماهی روی پوست به طور تصادفی نسبت به اهمیت موضوع کنجکاو شد و پس از تکرار آزمایشات به نتایج اولیه دست یافت.

حمیده سادات هاشمیان با تشویق خانواده و کمک همسرش با گذشت سه سال موفق به ثبت اختراع در سازمان "مالکیت صنعتی" شد و پس از آن، کشف این پژوهشگر در بین طرح های نوآوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

پس از شش سال تلاش در محل انسستیتو پاستور و ثبت مرحله به مرحله پروژه در سازمان مالکیت صنعتی این پژوهشگر به دنبال تجاری کردن طرح خود است.

این ماده در تهیه پادزهر در پزشکی ، پماد ، کرم ، ماسک صورت در صنایع آرایشی و بهداشتی ، ترمیم دهنده زخم و بریدگی ها و جلوگیری از وارد شدن و خنثی کردن میکروب به داخل پوست (به دلیل خاصیت مزانشیمی) در پزشکی و جراحی ها و روماتیسم ، فرار حشرات موذی به خصوص بیماری رایج سالک، کاربرد در دندانپزشکی به عنوان روکش مینای دندان و استفاده در خمیر دندان به دلیل داشتن فلو ، جلوگیری از پوکی استخوان و کمک به فرایند استخوان سازی (به دلیل داشتن ویتامین D )، کمک به لخته شدن خون به خصوص در افراد هموفیلی، استفاده از فلس در تولید سریشم و غذای دام و طیور و نخ بخیه ،ترکیب فلس با پودرهای O.R.S جهت جذب بیشتر غذا و درمان اسهال کاربرد دارد.

تاکنون در جهان از ضایعات ماهی فقط برای تغذیه مرغ، دام، سریشم و کود استفاده می شد.