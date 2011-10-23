به گزارش خبرنگار مهر، گسترش شهرنشینی و افزایش تقاضای سفر و جابجایی از جمله مشکلاتی است که شهروندان رشتی با آن دست به گریبان هستند.

کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب و در دسترس و از سوی دیگر تغییر فرهنگ مردم در کمتر استفاده کردن از خودروهای عمومی مانند اتوبوس و تاکسی باعث شده است بسیاری از خانواده ها داشتن خودروی شخصی را یکی از اولویت های مهم زندگی شان قرار دهند.

فرهنگ تجملاتی این روزها تا آنجا بین خانواده ها رسوخ کرده که برخی از آنها به داشتن یک خودروی شخصی بسنده نکنند و به تعداد اعضای خانواده خودروی شخصی در اختیار افراد قرار دهند.

همین مسئله نیز مشکلاتی چون افزایش ترافیک، آلودگی زیست محیطی و ناهنجاری های مختلف، اتلاف وقت و انرژی شهروندان، به هم ریختگی مبلمان شهری و آثار نامطلوب روحی و روانی و از سوی دیگر کمبود پارکینگ و نبود جا برای توقف طولانی مدت خودرو را در پی دارد.

مردم از کمبود پارکینگ عمومی در رشت گلایه دارند

در این ارتباط رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای کلانشهر رشت گفت: مشکل کمبود پارکینگ های عمومی در خیابان های پرتردد عمده دلیل نارضایتی شهروندان کلانشهر رشت است.

سید محسن پورفخریان افزود: این مشکل بهانه ای به دست خودروهای حامل جرثقیل داده و نارضایتی شهروندان را نیز بیشتر کرده است.

وی همچنین از طرح جامع ترافیک در وزارت کشور و شورای عالی ترافیک خبر داد و اظهارداشت: با قطعی شدن مصوبات طرح جامع، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نیز ملزم به رعایت آن است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای کلانشهر رشت تاکید کرد: رویکرد این طرح بر این اساس است که ضمن افزایش پارکینگ در مراکز پرتردد شهر، فرهنگ شهروندان را جهت هرچه بیشتر استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش دهند اما این مهم نیز تحقق نمی یابد مگر با تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش زیر ساخت هایی که شهروندان را در مسیری سوق دهد که کمتر از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند.

وی با اشاره به احداث " قطار شهری" گفت: راه اندازی قطار شهر و خطوط ویژه در شهر از بارترافیک مرکز شهر می کاهد و ضرورت دارد با توجه به اینکه احداث ریل شهری مصوبه هیئت وزیران را دارد؛ نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی بودجه و اعتبارات ویژه آن را فراهم کنند.

پورفخریان با تصریح اینکه متاسفانه در ساعت های پیک ترافیک، مسافران برای سوار شدن وسیله نقلیه عمومی ازدحام و گاه شان و کرامت یکدیگر را خدشه دار می کنند از ارباب جراید خواست تا به این موضوع نیز در رسانه ها بیشتر بپردازند تا فرهنگ رعایت حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.

شهر" باران " با مشکلات عدیده ترافیکی روبرو است

با این وجود شهرباران با مشکلات عدیده ترافیکی روبرو است که این مشکلات به دلیل روی آوردن بیش از حد شهروندان به استفاده از اتومبیل شخصی و همچنین وجود ضعف و کمبودها در زمینه زیرساخت های وسایل نقلیه عمومی، روز به روز در حال افزایش است.

در این زمینه مشکلات و کمبودهای بسیاری در خصوص فضاهای پارکینگ عمومی وجود دارد، ساماندهی فضاهای پارکینگ های عمومی به عنوان یکی از مهمترین اجزای راهها و معابر شهری سهم بسزایی در مطلوبیت و آرام سازی محیط شهری دارد.

یک کارشناس ترافیک دراین باره معتقد است: گسترش شهرها، افزایش تعداد مسافرت های درون شهری، پیشرفت تکنولوژی و دسترسی و خرید آسان خودرو و همچنین بالارفتن درآمد خانواده ها سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل توجهی داشته باشد و این امر باعث ایجاد ترافیک و نیز کمبود محل پارک خودرو شده است.

محمد هادی محمدی افزود: رفع مساله ترافیک به برنامه ریزی های درازمدت و کوتاه مدت مختلفی ازجمله کاهش سفرهای شهری، طراحی سیستم حمل ونقل عمومی فراگیر و غیره نیازمند است.

تأمین فضای پارک خودروهای شهروندان از نیازهای ضروری شهرهای امروزی است

وی همچنین با اشاره به اینکه تأمین فضای پارک خودروهای شهروندان خارج از بحث ترافیک یکی از نیازهای ضروری شهرهای امروزی است، اظهارداشت: در هسته مرکزی کلانشهر رشت نیز کمبود پارکینگ عمومی به معضلی تبدیل شده که رفع آن نگاه ویژه مسئولان را می طلبد.

این کارشناس ترافیک گفت: در شرایط فعلی با ورود حجم بالایی از خودروها ازدحام آنها در حاشیه خیابان ها و کوچه ها باید روش های را پیشنهاد کرد که هم ارزان باشد و هم به آسانی اجرا شود.

وی تصریح کرد: در شهرهای بزرگ پارکینگ های مکانیزه برای پارک خودروهای شهروندان در نظر گرفته می شود و احداث این نوع پارکینگ در گیلان و به خصوص کلانشهررشت نیز کم کم باید به یک ضرورت تبدیل شود.

یک شهروند رشتی نیز در زمینه معضل جدی کمبود پارکینگ و رنج ترافیک گفت: با وجود افزایش تعداد خودروهای شخصی و عمومی در شهر تاکنون کمتر مکان مناسبی برای پارک خودروها در نظر گرفته شده است و بیشتر اوقات هنگام تردد به هسته مرکزی شهر مجبور می شوم خودروی خود را در فاصله بسیار دورتری از مسیر پارک کنم.

محمد علی نصیری افزود: اگر پارکینگ مناسبی در هسته مرکزی شهر احداث شود، مشکلات بسیاری از شهروندان رفع خواهد شد.

دیگر شهروند رشتی گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود پارکینگ های عمومی به طور تقریبی تمام کوچه های نزدیک به خیابان های اصلی شهر به پارکینگ تبدیل شده است.

لزوم جلوگیری پارک خودروهای شهروندان در کوچه ها

علی محمد زاده افزود: پارک خودروهای شهروندان در کوچه ها معضلی شده است که گویا هیچ مسئولی هم توانایی مقابله با آن را ندارد.

وی در ادامه از مأموران راهنمایی و رانندگی خواست از پارک غیر قانونی خودروها در کوچه ها جلوگیری شود.

این شهروند رشتی همچنین با اشاره به بروز مشکلاتی مانند ایجاد گره های ترافیکی یا تأخیر در امداد رسانی هنگام بروز حوادث بر لزوم ایجاد پارکینگ طبقاتی و عمومی در سطح شهرتاکید کرد.

وی یادآورشد: در حال حاضر پارکینگ های موجود نیز استاندارد نبوده و شهروندان با محدودیت های هنگام ورود و خروج مواجه هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان در این باره گفت: شهروندان برای انجام امور شخصی خود در خیابان ها به طور دوبله خودروها را پارک می کنند که این عمل آنان موجب بروز گره های ترافیکی در سطح شهر رشت می شود.

سرهنگ سید تقی امینی در ادامه بر ضرورت احداث پارکینگ عمومی و طبقاتی در هسته مرکزی کلانشهر رشت تاکید کرد.

به هر حال کم عرض بودن خیابان های اصلی شهر، بی توجهی برخی رانندگان و پارک نامناسب خودرو در حاشیه خیابان ها یا پارک کردن دوبله، گره های ترافیکی ایجاد شده در ساعت های اوج کاری، نبود مکان مناسبی برای پارک خودرو و نامناسب بودن پارکینگ های عمومی فعلی از جمله معضلاتی است که شهروندان رشتی و مسافرانی را که شاید ساعاتی را در این خطه سپری می کنند، دچار دردسر می کند.