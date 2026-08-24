وزیر ارتباطات: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و زیرساخت در جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح پروژه فیبر نوری شهرک صنعتی مبارکه اظهار کرد: امروز در سفر به استان اصفهان ۳۹۰ پروژه ارتباطی با حجم سرمایهگذاری بیش از ۶.۲ همت و ۲۹ پروژه غیرارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۱۱ همت به بهرهبرداری رسید یا آغاز شد.
وی اضافه کرد: این اتفاق پیام روشنی دارد؛ روند رشد و توسعه کشور در دولت چهاردهم متوقف بر شرایط جنگی نشد. یکی از مهمترین دلایل این موفقیت، عبور از منیتها و شکلگیری انسجام و وحدت در سطوح مختلف مدیریت کشور، قوای سهگانه، رهبری و مردم بود. هم با افتخار از جنگ رمضان عبور کردیم و هم افتتاح پروژهها و توسعه متوقف نشد.
وزیر ارتباطات افزود: مردمان آزاده دنیا امروز از ایران با افتخار یاد میکنند. این وحدت و همگرایی ظرفیتی بیبدیل بود که نباید از آن غافل شویم و همه مسئولیت داریم از آن مراقبت کنیم.
دیپلماسی در امتداد سنگر میدان است
وزیر ارتباطات با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: در مقطعی مصلحت نظام این بود که در جبهه دفاع بایستیم و همه همصدا این کار را انجام دادیم. امروز صحنه دیگری پیش روی ماست. باور داریم سنگر دیپلماسی در امتداد سنگر میدان است. وقتی در شورای عالی امنیت ملی فرماندهان، سران قوا و همه دستاندرکاران با اجازه مقام معظم رهبری بحث مذاکره را در پیش میگیرند، مبادا خدشهای به این انسجام وارد کنیم. این در شرایط فعلی گناهی نابخشودنی است.
هاشمی تأکید کرد: هر جنگی نقطه پایانی دارد و در نهایت روی کاغذ میآید؛ همانطور که دفاع مقدس هشتساله نیز با جمعبندی به سمت مذاکره رفت. نباید ناخواسته حرفی بزنیم که خلاف مصالح نظام باشد. تلخ است که گاهی این سخنان از زبان کسانی جاری میشود که سابقه اجرایی ندارند و ادبیات اجرا و اقتضائات کشور را نمیشناسند. امروز باید همه تمرکز را بر معیشت مردم بگذاریم.
وی خاطرنشان کرد: تنشزدایی در امتداد همین هدف است. سرمایهگذاری و رونق اقتصادی بدون آرامش محقق نمیشود. این به معنای وادادگی نیست؛ بلکه به معنای تثبیت حقوق حقه مردم ایران از مسیر دیپلماسی و پیگیری حقوقی است.
شبکه ارتباطات در جنگ رمضان پایدار ماند
وزیر ارتباطات با قدردانی از تلاش شرکت مخابرات ایران و همکاران منطقه اصفهان گفت: اتصال شهرکهای صنعتی از سالها پیش مطرح بوده و الحمدلله دوستان آستین بالا زدند و این اتفاق مهم رقم خورد. امیدواریم برکات آن ابتدا در مبارکه، سپس استان اصفهان و بعد کل کشور نمایان شود.
وی با اشاره به عملکرد حوزه ارتباطات در جنگ رمضان افزود: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و مراکز زیرساخت آسیب دید اما بهجز محدودیت اینترنت که با صلاح مراجع ذیربط ایجاد شد، در ارتباطات داخلی از جمله مکالمه و پیامک پس از دقایق آغازین و صرفاً در کلانشهرها، اختلال معناداری رخ نداد.
هاشمی اضافه کرد: خدمات بانکی، کالاهای اساسی و سایر خدمات حیاتی روی بستر شبکه ادامه یافت. همکاران ما در سکوت حماسه آفریدند تا دشمن متوجه نشود؛ همانطور که با جانفشانی اجازه ندادند ارتباط جزایر قطع شود.
وی تأکید کرد: هیچ کاری پیش نمیرود مگر در سایه تعامل، همراهی و همافزایی. امیدواریم خداوند کمک کند خدمتگزاران صادقی برای مردم باشیم.
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