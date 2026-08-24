۴۰۲ پروژه عمرانی و اقتصادی تنگستان افتتاح و اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای هفته دولت در شهرستان اظهار کرد: هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات و اقدامات انجامشده و ارائه گزارشی از روند توسعه شهرستان به مردم است و امسال نیز مجموعهای از طرحهای عمرانی و اقتصادی تنگستان در این ایام به بهرهبرداری میرسد یا وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی افزود: در هفته دولت امسال، ۴۰۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۴.۵ همت در شهرستان تنگستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که این طرحها در بخشهای مختلف، زمینهساز ارتقای زیرساختها، افزایش سطح خدمات و رونق فعالیتهای اقتصادی شهرستان خواهد بود.
فرماندار تنگستان بیان کرد: از مجموع پروژههای برنامهریزیشده، ۳۶۸ پروژه در حوزه عمرانی قرار دارد که ۱۳ پروژه با اعتباری بیش از ۰.۴۶ همت کلنگزنی و وارد مرحله اجرا میشود و ۳۵۵ پروژه نیز با اعتباری بیش از ۱.۴ همت آماده بهرهبرداری است.
سلیمانی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز ۳۴ پروژه در برنامه هفته دولت قرار گرفته که عملیات اجرایی ۱۱ پروژه با سرمایهگذاری بیش از ۱.۷ همت آغاز خواهد شد و ۲۳ پروژه اقتصادی نیز با اعتبار بیش از یک همت به مرحله بهرهبرداری میرسد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها حاصل تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی و همراهی مردم است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد شتاب بیشتر در مسیر توسعه، تکمیل طرحهای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای شهرستان تنگستان باشیم.
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