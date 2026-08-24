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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

فرماندار ارومیه:افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۸۰ پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت

فرماندار ارومیه:افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۸۰ پروژه عمرانی همزمان با هفته دولت

ارومیه - فرماندار ارومیه گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۸۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار و سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ همت در شهرستان ارومیه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ارومیه، قهرمان عیوضلو در این زمینه اظهار کرد: در حوزه عمرانی، ۱۴۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۵ همت در شهرستان ارومیه آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است که از این تعداد، ۸۰ پروژه افتتاح و ۱۰ پروژه کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: همچنین ۵۲ پروژه مربوط به دهیاری‌های شهرستان ارومیه در هفته دولت افتتاح می‌شود که در مجموع، تعداد طرح‌های عمرانی شهرستان را به ۱۴۲ پروژه می‌رساند.

فرماندار ارومیه ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز ۳۸ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۰.۵ همت آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است که اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال یک هزار و ۱۷۹ نفر را فراهم خواهد کرد.

عیوضلو خاطرنشان کرد: مجموعه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های شهرستان، رونق تولید و سرمایه‌گذاری، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود.

کد مطلب 6926637

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