به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ارومیه، قهرمان عیوضلو در این زمینه اظهار کرد: در حوزه عمرانی، ۱۴۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۵ همت در شهرستان ارومیه آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است که از این تعداد، ۸۰ پروژه افتتاح و ۱۰ پروژه کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: همچنین ۵۲ پروژه مربوط به دهیاری‌های شهرستان ارومیه در هفته دولت افتتاح می‌شود که در مجموع، تعداد طرح‌های عمرانی شهرستان را به ۱۴۲ پروژه می‌رساند.

فرماندار ارومیه ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز ۳۸ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۰.۵ همت آماده افتتاح و کلنگ‌زنی است که اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال یک هزار و ۱۷۹ نفر را فراهم خواهد کرد.

عیوضلو خاطرنشان کرد: مجموعه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های شهرستان، رونق تولید و سرمایه‌گذاری، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد بود.