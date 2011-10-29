سپهر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گفته های رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و مشاور شهردار در امور محیط زیست مبنی بر احتمال اجرای طرح عقیم سازی برای سگهای ولگرد و همچنین احتمال صادرات گوشت گربه به کشورهای آسیای شرقی گفت: شهرداری تهران پس از سالها مبارزه مستقیم و غیر مستقیم با سگ و گربه های شهری و استفاده از انواع روشهای معدوم سازی، هنوز هم از تعداد بالای این حیوانات در محیط های شهری شکایت دارد تا آنجا که در خصوص مهار گربه های شهری از احتمال صادرات آنها به کشورهای شرق آسیا خبر می دهد.

وی افزود: اگرتنها نیمی از برنامه های اجرا شده در سالهای گذشته بصورت اصولی و حساب شده اجرا می شد امروز دیگر شاهد کشتار سگهای ولگرد در محیط های شهری نبودیم.

به اعتقاد سلیمی، تا زمانی که برای پروژه های نابود سازی حیوانات شهری نظیر سگ و گربه از سوی دولت و یا شهرداری هزینه پرداخت شود و تا زمانی که برای صرف این هزینه ها زمان و سقف مشخصی وجود نداشته باشد نه تنها شاهد کاهش جمعیت این حیوانات نیستیم بلکه شاهد افزایش آنها هستیم.

این فعال محیط زیست اظهار داشت: بدیهی است تا وقتی که برای لاشه سگ مرده به مجری کشتار سگ ها پول پرداخت می شود نمی توان انتظار داشت که پیمانکاران در صدد ریشه کنی اصولی این حیوانات باشند! و بر همین اساس است که گاهی مشاهده شده پیمانکاران طرح کشتار سگ ها از کشتن سگهای ماده اجتناب می کنند!

وی افزود: با توجه به تجربیات موجود، موضوع صادرات گربه های ولگرد نیز به همین شکل است و این اقدام نه تنها باعث کاهش جمعیت گربه های شهری نمی شود بلکه با توجه به نگهداری آسان و زاد و ولد زیاد این حیوان، می توان انتظار داشت که شاهد مراکز غیر قانونی پرورش این حیوان برای صادرات به کشورهای شرق آسیا باشیم و این یعنی چندین برابر شدن گربه های شهر تهران برای صادرات بیشتر و درآمد بیشتر.

