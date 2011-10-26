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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

اختصاصی مهر/

آتش سوزی در دبیرستان دریانوردی چابهار پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت

آتش سوزی در دبیرستان دریانوردی چابهار پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت

چابهار - خبرگزاری مهر: دو دانش آموز بر اثر آتش سوزی در خوابگاه دبیرستان پسرانه وابسته به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار کشته و سه دانش آموز دیگر دچار سوختگی شدید شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این آتش سوزی مقارن ساعت شش صبح چهارشنبه اتفاق افتاد که دو دانش آموز جان خود را در این حادثه از دست دادند و سه دانش آموز دیگر نیز به شدت دچار سوختگی شدند.

دود ناشی از آتش سوزی باعث خفگی یک دانش آموز در محل حادثه شد و دانش آموز دیگر نیز پس از اعزام به بیمارستان امام علی (ع) چابهار بر اثر استنشاق زیاد دود جان باخت.

این دو دانش آموز جان باخته در سال سوم دبیرستان مشغول تحصیل بودند.

سه دانش آموز دیگر نیز که در این حادثه دچار سوختگی شدید شده بودند به یکی از بیمارستان های زاهدان اعزام شدند.

علت وقوع آتش سوزی از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

کد مطلب 1444212

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