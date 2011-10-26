آتش سوزی در دبیرستان دریانوردی چابهار پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، این آتش سوزی مقارن ساعت شش صبح چهارشنبه اتفاق افتاد که دو دانش آموز جان خود را در این حادثه از دست دادند و سه دانش آموز دیگر نیز به شدت دچار سوختگی شدند.

دود ناشی از آتش سوزی باعث خفگی یک دانش آموز در محل حادثه شد و دانش آموز دیگر نیز پس از اعزام به بیمارستان امام علی (ع) چابهار بر اثر استنشاق زیاد دود جان باخت.

این دو دانش آموز جان باخته در سال سوم دبیرستان مشغول تحصیل بودند.

سه دانش آموز دیگر نیز که در این حادثه دچار سوختگی شدید شده بودند به یکی از بیمارستان های زاهدان اعزام شدند.