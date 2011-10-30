تدوین «فرهنگ شعر نو» / 2 هزار صفحه به دلیل مشکلات نشر حذف شد

یوسف عالی، نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین فرهنگ ویژه شعر نو خبر داد و گفت: به تازگی قراردادی با نشر سخن برای انتشار «فرهنگ شعر نو» بسته‌ام که این فرهنگنامه پس از چند سال بلاتکلیفی سرانجام چاپ خواهد شد.

وی ادامه داد: این پژوهش را من از سال‌های پیش در دست تدوین داشتم و وقتی هم آماده شد به دلایلی چون رکود بازار نشر و مساله قیمت کاغذ، چاپ آن به حالت تعلیق درآمد تا اینکه به تازگی طبق قراردادی که با نشر سخن بسته‌ام و با پذیرش چند شرط ناشر این اثر بار دیگر در چرخه چاپ قرار گرفته است.

این استاد ادبیات دانشگاه پیام نور در توضیح شرط‌هایی که ناشر برای چاپ این فرهنگنامه تعیین کرده است، بیان کرد: شرط اول این بود که اثر کم‌حجم‌تر شود، شرط دوم این بود که کتاب زیرنظر منصور انوری آماده‌سازی نهایی شود و شرط سوم هم این بود که اثر در سلسله فرهنگ‌های سخن منتشر شود.

عالی افزود: همراهی دکتر انوری برایم مفید است و از آنجا که باید بخش‌های زیادی از پژوهش اولیه را خلاصه کنم از نظرات و پیشنهادهای وی نیز بهره‌مند می‌شوم.

وی درباره ساختار «فرهنگ شعر نو» توضیح داد: در این اثر مفردات، ترکیبات، اعلام، تلمیحات، شان نزول شعرها، مثل‌ها، اصطلاحات عامیانه، فنی و علمی و واژه‌های محلی و قدیمی و هر نکته دیگری که مخاطب شعر نو بدان احتیاج دارد و یا درباره ن ابهام دارد در این فرهنگ آورده شده است.

یکی از مولفان «فرهنگ درست‌نویسی سخن» اضافه کرد: همه مدخل‌های این فرهنگ از شعر 15 شاعر معتبر معاصر ایران از نیما تا رحمانی، رویایی، آتشی، فروغ، اخوان، شاملو، سپهری، مشیری، ابتهاج و ... استخراج شده که ابتدا در 5 هزار صفحه تدوین شده بود، ولی با توافقی که با ناشر داشتم، قرار شد کتاب تا 2800 یا 3 هزار صفحه تلخیص شود که این کار وقت زیادی از من می‌گیرد.

عالی درباره چگونگی تلخیص نسخه اولیه «فرهنگ شعر نو» توضیح داد: هم تعدادی از مدخل‌ها حذف شده است هم در توضیحات دیگر مدخل‌ها ناگزیر به خلاصه متن شده‌ام.

وی در پایان گفت: همه مدخل‌های این فرهنگ مربوط به آنچه در شعر این 15 شاعر آمده، هست و اینگونه نیست که هر آنچه در شعر معاصر همه شاعران معاصر آمده در این فرهنگ هم به صورت مدخل آورده شده است.