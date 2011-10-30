رفت و روب معابر فرعی مشهد مکانیزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی شورابی اظهار داشت: با انجام این عملیات میزان رفت و روب مکانیزه در سطح شهر نیز افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه حوزه معاونت خدمات شهری به دنبال ایجاد تحولی عظیم در فعالیتهای خدمات شهری شهرداری مشهد است، افزود: آغاز این تحولات در بخش خدمات شهری با توانمندسازی پیمانکاران خدمات شهری صورت می گیرد.

وی افزود: در یک دوره زمانی معین شاهد انجام همه امور خدمات شهری به صورت صد در صدی توسط بخش خصوصی خواهیم بود.

شورابی تصریح کرد: در این برنامه با تغییر روش نحوه واگذاری پیمان های خدمات شهری، پیمانکاران موظف به تامین کلیه ماشین آلات مکانیزه می شوند.

وی تاکید کرد: ایجاد اطمینان خاطر در پیمانکاران باعث ارتقا خدمات شهری خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی خدمات شهری با اشاره به ظهور این تحولات، اذعان داشت: در این روند نیروهای کارگری، خط مقدم فعالیت های شهرداری در امور مختلف از جمله پسماند است.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، جهت پیشبرد این هدف عظیم به تمامی جنبه های نیروی کارگری نیز توجه می شود.

وی با اشاره به برخی از نیازهای نیروی کارگری عنوان کرد: از جمله نیازهای نیروی کارگری دریافت حقوق، کنترل رابطه کارگری بین کارگران و پیمانکاران است.

وی ادامه داد: در پیمان های جدید با انجام بیمه تکمیلی، درمان برای کارگران این امر محقق خواهد شد.