34 ویژه برنامه در هفته بسیج دانش آموزی در زاهدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب حاجی حسینی عصر شنبه اظهار داشت: از این تعداد هفت برنامه در شهرستان زاهدان، 15 برنامه در حوزه ها و 12 برنامه در واحد های مقاومت این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری جلسه های روشنگری در سطح واحدهای دانش آموزی، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و دیدار با خانواده آنها و یادبود شهدای شاخص کشوری را از مهم ترین برنامه های این هفته برشمرد.

وی افزود: جلسه هم اندیشی دانش آموزان نخبه بسیجی، تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت سه و شرکت دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی 13 آبان از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی است.