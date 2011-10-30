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۸ آبان ۱۳۹۰، ۸:۱۳

حاجی حسینی:

34 ویژه برنامه در هفته بسیج دانش آموزی در زاهدان برگزار می شود

34 ویژه برنامه در هفته بسیج دانش آموزی در زاهدان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان بسیج دانش آموزی شهرستان زاهدان گفت: 34 ویژه برنامه در طول هفته بسیج دانش آموزی در این شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب حاجی حسینی عصر شنبه اظهار داشت: از این تعداد هفت برنامه در شهرستان زاهدان، 15 برنامه در حوزه ها و 12 برنامه در واحد های مقاومت این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری جلسه های روشنگری در سطح واحدهای دانش آموزی، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و دیدار با خانواده آنها و یادبود شهدای شاخص کشوری را از مهم ترین برنامه های این هفته برشمرد.

وی افزود: جلسه هم اندیشی دانش آموزان نخبه بسیجی، تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت سه و شرکت دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی 13 آبان از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی است.

کد مطلب 1446840

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