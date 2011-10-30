آخرین وضعیت بنای جدید کتابخانه مجلس و پاسخ به ساکنان اطراف بهارستان

رسول جعفریان که در غرفه «مهر» در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها حضور یافته بود، درباره برنامه‌های در دست اقدام در کتابخانه مجلس گفت: به زودی چهارمین مجله کتابخانه مجلس با عنوان «مطبوعات بهارستان» و ویژه تحقیقات و مطالعات درباره مطبوعات منتشر می‌شود.

به گفته وی، مقالات نخستین شماره این نشریه آماده شده و تا پایان فصل پائیز به روی دکه خواهد آمد.

پس از «پیام بهارستان» در حوزه متون، مطبوعات و تحقیقات نوین، «نامه بهارستان» در حوزه نسخ خطی و «اسناد بهارستان» در حوزه اسناد و مجله، «مطبوعات بهارستان» چهارمین نشریه مرکز اسناد، موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره اعتراض برخی ساکنان اطراف بهارستان به تصمیم مجلس در ساخت بنایی جدید برای این کتابخانه گفت: این اعتراضات ممکن است وجود داشته باشد، ولی به ما مربوط نمی‌شود، بلکه به شهرداری مربوط می‌شود. مثل همه موارد دیگر باید سر قیمت با شهرداری به توافق برسند و در واقع مسئله پول است و حل می‌شود.

جعفریان ادامه داد: ساختمان جدید کتابخانه مجلس تا خرداد 92 ساخته می‌شود و الان هر دو هفته یک بار جلسه‌ای با هدف بررسی روند پروژه در دفتر دکتر لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) برگزار می‌شود و مسئولان شرکت‌های سازنده بخش‌های شرقی و نیز جنوبی پروژه به همراه ناظران پروژه در آن حضور دارند.

به گفته وی خاکبرداری بخش مربوط به ساختمان کتابخانه مجلس در این پروژه به پایان رسیده و تا آخر دوره فعلی مجلس سقف طبقه اول آن هم به پایان می‌رسد.

رئیس کتابخانه مجلس با بیان اینکه این کتابخانه در حال حاضر 600 هزار جلد کتاب دارد، پیش‌بینی کرد مخازن ساختمان جدید ظرفیت 2.5 میلیون جلد کتاب را داشته باشد.

جعفریان تاکید کرد که پروژه احداث ساختمان جدید کتابخانه مجلس بخشی از طرح جامع بهارستان است که شامل تأسیسات اداری، مسکونی و کتابخانه‌ای مجلس و نیز طراحی جدیدی از خیابان‌های اطراف است و الان نزدیک به 2 سال است که طرح آن نهایی شده است.

به گفته وی، بخشی از این طرح مربوط به ساختمان کتابخانه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس است که در ضلع جنوبی بهارستان در حاشیه خیابانی که در حال حاضر غربی - شرقی است، ساخته خواهد شد. این محل در دهه اول انقلاب کمیته امداد بوده و اکنون متولیان پروژه در حال خاکبرداری آن، برای احداث ساختمان جدید کتابخانه مجلس هستند.