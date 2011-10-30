المپیاد آتش نشانان شرکت ملی گاز در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران شنبه شب در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد و به میزبانی شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد با شرکت 130 ورزشکار در قالب 13 تیم آغاز شده و چهار روز به طول خواهد انجامید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پیام خود برای این المپیاد به مقوله آمادگی جسمانی پرداخته و آورده است: مسلم است که برای جدال بی وقفه با آتش های خانمان سوز می بایست از آمادگی کافی برخوردار بوده و این خود در گرو برگزاری تمرین های جسمانی و مانورهای ادواری آتش است و این مسابقات تنها بهانه ای است تا نماد کوچکی از مهارت های مورد نیاز برای دستیابی به آمادگی جسمانی و روحی برای مقابله با آتش باشد.

جواد اوجی ادامه داده است: کلمات از تقدیر شما بسیجیان جان بر کف قاصر است، شما آتش نشانان که حافظ جان و اموال و تاسیسات شرکت هستید، خود مهم ترین سرمایه شرکت بشمار می آیید وهمیشه در نظر داشته باشید که ایمنی و سلامت شما رکن اول و اصلی مدیریت نمودن بحران است.

مسعود حسنی، مدیر عامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد نیز در آیین افتتاحیه این المپیاد گفت: این سومین المپیاد نه‌تنها عاملی برای تجدید دیدار با مولایمان حضرت ثامن‌الحجج(ع) است، که خود بهانه‌ای برای تجدید دیدارها و استفاده از تجربیات یکدیگر به‌منظور ارتقای دانشمان است.

وی افزود: دانشی که ما را در راه حفاظت بهتر و بیشتر از تاسیسات صنایع نفت و گاز کشور به‌عنوان امانت نسل دیروز و امروز و سرمایه نسل فردای مردم عزیز و بزرگوار ایران‌زمین یاری خواهدکرد.