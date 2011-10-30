  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

المپیاد آتش نشانان شرکت ملی گاز در مشهد آغاز شد

المپیاد آتش نشانان شرکت ملی گاز در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سومین المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران با پیام معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران شنبه شب در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد و به میزبانی شرکت پالایش گاز هاشمی نژاد با شرکت 130 ورزشکار در قالب 13 تیم آغاز شده و چهار روز به طول خواهد انجامید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پیام خود برای این المپیاد به مقوله آمادگی جسمانی پرداخته و آورده است: مسلم است که برای جدال بی وقفه با آتش های خانمان سوز می بایست از آمادگی کافی برخوردار بوده و این خود در گرو برگزاری تمرین های جسمانی و مانورهای ادواری آتش است و این مسابقات تنها بهانه ای است تا نماد کوچکی از مهارت های مورد نیاز برای دستیابی به آمادگی جسمانی و روحی برای مقابله با آتش باشد.

جواد اوجی ادامه داده است: کلمات از تقدیر شما بسیجیان جان بر کف قاصر است، شما آتش نشانان که حافظ جان و اموال و تاسیسات شرکت هستید، خود مهم ترین سرمایه شرکت بشمار می آیید وهمیشه در نظر داشته باشید که ایمنی و سلامت شما رکن اول و اصلی مدیریت نمودن بحران است.

مسعود حسنی، مدیر عامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد نیز در آیین افتتاحیه این المپیاد گفت: این سومین المپیاد نه‌تنها عاملی برای تجدید دیدار با مولایمان حضرت ثامن‌الحجج(ع) است، که خود بهانه‌ای برای تجدید دیدارها و استفاده از تجربیات یکدیگر به‌منظور ارتقای دانشمان است.

وی افزود: دانشی که ما را در راه حفاظت بهتر و بیشتر از تاسیسات صنایع نفت و گاز کشور به‌عنوان امانت نسل دیروز و امروز و سرمایه نسل فردای مردم عزیز و بزرگوار ایران‌زمین یاری خواهدکرد.

کد مطلب 1447084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها