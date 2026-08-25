خبر خوش راهداری برای خراسان جنوبی؛ اعتبارات جدید در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دغاغله پیش از ظهر سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سابق راهداری و حملونقل جادهای و سرپرست جدید این اداره کل، با بیان اینکه سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سازمانی خدماتی است، با اشاره به شرایط دوران جنگ رمضان گفت: در شرایط جنگی روزانه دو هزار و ۵۰۰ و حتی سه هزار کامیون به بندر امام وارد یا از آن خارج میشد.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگی چند پایانه مرزی آسیب دید که پایانه شلمچه یکی از آنها بود و در کمتر از دو ماه، با تلاش همکاران ما، این پایانهها مجهز و آماده ارائه خدمت به مردم شدند.
دغاغله با اشاره به اینکه هفت هزار و ۵۶۰ دستگاه اتوبوس به زائران اربعین خدمت ارائه کردند، افزود: در جنگ اخیر نیز دشمن چند پل مهم در جنوب کشور را با هدف زمینگیر کردن ناوگان حملونقل مورد حمله قرار داد که در کمتر از سه ساعت، همکاران ما گذرهای موقتی را تعبیه کردند.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور ادامه داد: پیمانکاران همکار ما بر اساس حب به وطن و ارادتی که به مردم دارند، در حال آمادهسازی پلهای آسیبدیده در جنگ هستند که پیشرفت خوبی نیز دارند.
وی با اشاره به اینکه به همه استانهای کشور به یک چشم توجه میکنیم، اظهار کرد: اعتبارات مورد نظر با توجه به اولویتهای موجود در سطح کشور توزیع میشود.
دغاغله با بیان اینکه پیمانکاران و رانندگان با وجود همه شرایط سختی که در زمان جنگ وجود داشت، همواره برای انجام کارهای مورد نظر تلاش میکردند، تأکید کرد: در ماههای آینده اعتبارات خوبی به خراسان جنوبی اختصاص خواهد یافت.
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