۶۳ پروژه راهداری با اعتبار بیش از ۳۰ همت در تهران آماده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران در هفته دولت اظهار کرد: ۶۳ پروژه راهداری با اعتباری بالغ بر ۳۰ همت آماده افتتاح است که با هدف ارتقای ایمنی راهها، بهبود کیفیت محورهای مواصلاتی و افزایش سطح خدماترسانی به کاربران جادهای اجرا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران افزود: بخش قابل توجهی از این پروژهها به بهسازی و ارتقای وضعیت راهها، اجرای عملیات روکش و لکهگیری، ایمنسازی محورها، توسعه و تکمیل تجهیزات ابنیه فنی و اصلاح نقاط حادثهخیز اختصاص دارد.
وی ادامه داد: سایر اقدامات مرتبط با نگهداری و ارتقای سطح خدمات جادهای نیز در نقاط مختلف استان اجرا شده و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
جهانی با بیان اینکه نگهداری راهها فرآیندی مستمر و شبانهروزی است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی استان تهران، اجرای پروژههای راهداری و ایمنسازی محورها اهمیت ویژهای دارد و تلاش میکنیم پروژههای اولویتدار را با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسانیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارشی شفاف از اقدامات و خدمات انجامشده در حوزه راه و حملونقل است و افتتاح این پروژهها نشاندهنده عزم مجموعه راهداری برای توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمترسانی به مردم استان و مسافران است.
وی در پایان تأکید کرد: تمامی پروژههای اجرایی این اداره کل با رویکرد افزایش ایمنی، حفظ و ارتقای سرمایههای ملی، تسهیل تردد و افزایش رضایتمندی مردم دنبال میشود.
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