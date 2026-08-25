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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

به دلیل تجاوز علیه ایران صورت گرفت؛

ثبت وخیم‌ترین بحران کشاورزی در آمریکا طی ۴۰ سال گذشته

ثبت وخیم‌ترین بحران کشاورزی در آمریکا طی ۴۰ سال گذشته

پس لرزه های جنگ افروزی آمریکا علیه ایران به بخش کشاورزی آمریکا نیز رسیده و باعث ثبت بدترین رکود مالی در این بخش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، کشاورزان آمریکایی در منطقه موسوم به کمربند ذرت این کشور(منطقۀ مهم کشاورزی میدوِست آمریکا) تاکید کردند که با بدترین بحران خود در ۴۰ سال گذشته روبرو هستند.

آنها اضافه کردند که افزایش شدید قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی به دلیل تجاوز آمریکا علیه ایران تولیدکنندگان غلات را تا مرز فروپاشی پیش برده است.

در همین زمینه مت بیلی یک کشاورز آمریکایی در شرق نبراسکا تاکید کرد: قیمت نهاده های کشاورزی نامتعادل شده به طوری که قیمت کود «۱۱-۵۲-۰» از ۴۷۰ دلار برای هر تن طی ۱۰ سال گذشته به بیش از ۹۰۰ دلار افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است که بسیاری از کشاورزان آمریکایی معتقدند قربانی جنگ های تجاری شده اند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور آغاز کرده چرا که پیامدهای این جنگ ها به صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سویا به چین لطمه وارد می کند. همچنین جان هانسن، رئیس سندیکای کشاورزان نبراسکا اعتراف کرد که این بدترین رکود مالی بخش کشاورزی آمریکا از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به شمار می رود.

لازم به ذکر است که علاوه بر بخش کشاورزی، افزایش قیمت سوخت نیز باعث شده هزینه های بیشتری به خانوارهای آمریکایی تحمیل شود.

کد مطلب 6927243

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