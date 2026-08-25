به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از صبح سه‌شنبه و همزمان با دومین روز هفته دولت، چهار پروژه عمرانی و زیرساختی شهرستان خوسف با اعتبار ۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید.

پروژه‌های زیرسازی و آسفالت معابر روستاهای کلاته‌ملک، تقاب و سروآباد به نمایندگی از پروژه‌های آسفالت معابر روستایی، مجموعاً ۱۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع را شامل می‌شود که برای اجرای آنها ۷۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین پروژه انتقال آب روستای امین‌آباد بخش مرکزی با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اجرا و به بهره‌برداری رسید.

پروژه‌های زیرسازی و آسفالت معابر روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مشارکت دهیاری‌های شهرستان اجرا شده است.

پروژه انتقال آب امین‌آباد نیز با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و تأمین پایدار آب این روستا به بهره‌برداری رسیده است.

در مجموع، برای اجرای این چهار پروژه ۸۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.