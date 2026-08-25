به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، با قدردانی از حضور گروه‌های مردمی و مسئولان اظهار کرد: تشکل‌ها و گروه‌های مردمی در استان، بازوان سازمان تبلیغات اسلامی هستند و نقش مهمی در پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و دینی دارند.

وی با قدردانی از مسئولان و مدیران حاضر در این مراسم افزود: امیدواریم با راهنمایی‌های نماینده ولی‌فقیه و بهره‌گیری از ظرفیت همکاران و دستگاه‌های مختلف، بتوانیم ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده و اقدامات مؤثری را در حوزه فرهنگی و تبلیغی رقم بزنیم.

هدایتی با اشاره به تجربه و تلاش‌های مدیران و خدمتگزاران پیشین سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: در سال‌های گذشته از استادان و مدیران این مجموعه درس‌های زیادی آموخته‌ایم و امیدواریم بتوانیم ادامه‌دهنده این مسیر باشیم و از تجربیات آنان در مسیر خدمت استفاده کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه هدف اصلی فعالیت‌های این مجموعه، خدمت به اهل‌بیت(ع) و ترویج معارف دینی است، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در این عرصه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم و در پیشگاه اهل‌بیت(ع) و شهدای گرانقدر، به‌ویژه امام شهدا، شرمنده نباشیم.

وی ادامه داد: عمر انسان می‌گذرد و فرصت خدمت محدود است؛ بنابراین باید از این فرصت برای انجام وظیفه و خدمت صادقانه به مردم و جامعه دینی استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام هدایتی همچنین بر اهمیت حضور فعال گروه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: تشکل‌های مردمی، فعالان حوزه نوجوان و تربیت، بانوان و مجموعه‌های فعال در حوزه حیات مذهبی، ظرفیت بزرگی برای پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی استان هستند.

وی افزود: در نخستین فرصت، نشست‌هایی با گروه‌های مختلف مردمی، فعالان حیات مذهبی، مبلغات و مجموعه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد و از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان برای تعیین مسیر فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی استان استفاده می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، همکاران و فعالان فرهنگی در این مراسم گفت: امیدواریم با همراهی همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های فرهنگی استان بتوانیم در مسیر خدمت به مردم، ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و تحقق اهداف فرهنگی گام‌های مؤثری برداریم.