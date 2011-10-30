تبادل اطلاعات مهمترین دستاورد المپیاد آتش نشانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین دیده بان صبح یکشنبه در حاشیه سومین المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گاز در مشهد به خبرنگاران اظهار کرد: بهتر است المپیادهای آتش نشانان گسترش یافته و این مسابقات به رقابتی با شرکت نیروهای آتش نشانان کلیه دستگاه های دارای این رسته شغلی تبدیل شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت گاز ملی گاز گفت: یکی از مفیدترین وقایعی که در این المپیادها به وقوع می پیوندد، بحث و تبادل نظر درباره روش های اطفای حریق در پالایشگاه های مختلف است که این امر عاملی برای آمادگی بیشتر آتش نشانان برای مواجهه با وقایع احتمالی است.

دیده بان با اشاره به سرمای هوای مشهد گفت: متاسفانه این وضعیت جوی، از گرمای مسابقات کاسته به گونه ای که اغلب شرکت کنندگان نتوانسته اند به رکورد های تمرینی خود دست پیدا کنند.

سرپرست تیم شرکت کننده از تاسیسات تزریق گاز طبیعی سراجه قم نیز گفت: المپیادهایی از این نوع عامل تلفیق ورزش و تخصص است.

وحید جهان دار فرد افزود: محیط صنعتی، یک محیط خشک است و چنین مسابقاتی، روحیه آتش نشانان را ارتقاء می دهند.

وی با اشاره به اثرات مثبت چنین المپیادهایی گفت: ارتقاء آمادگی جسمانی از نتایج خوب این رقابت هاست زیرا که آتش نشانان برای شرکت در این رقابت ها انگیزه داشته و سعی می کنند با آمادگی جسمانی بیشتری در این المپیاد شرکت کنند.

جهان دار فرد گفت: متاسفانه به رغم امکانات و میزبانی عالی مشهد، سرمای هوا از کیفیت مسابقات کاسته است، بهتر بود مسابقات، در فصل دیگری در مشهد برگزار می شد.

سرپرست تیم فاز یک پارس جنوبی نیز پیشنهاد داد تا المپیادی تخصصی برای آتش نشانان صنعتی کشور برگزار شود.

احمد جواهریان افزود: برگزاری المپیادی این گونه، ایده آل تمامی آتش نشانان صنعتی بوده و شرایط بهتری را برای فعالیت آنها در محیط کاری رقم می زند.

وی با مثبت ارزیابی کردن میزبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: المپیادهایی از این نوع علاوه بر تقویت آمادگی بدنی در افزایش روحیه آتش نشانان نیز موثر است.

سرپرست تیم پارس جنوبی یک افزود: برگزاری المپیادهای ورزشی بهانه ای برای افزایش تمرینات آماده سازی آتش نشانان بوده و به همین دلیل آمادگی جسمانی آنان در چنین ایامی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.

وی افزود: بهتر است تمام آتش نشانان شرکت ملی گاز به شرکت در چنین المپیادهایی تشویق شوند که در این صورت است آینده ای با امنیت و ایمنی بیشتر در مجموعه شرکت خواهیم داشت.

گفتنی است، سومین دوره المپیاد تخصصی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران به مدت چهار روز و به میزبانی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد آغاز شده در حال برگزاری است.