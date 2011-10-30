سه قطب علمی جدید در دانشگاه چمران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زراسوندی اظهار کرد: با تلاش گروه های آموزشی از سال گذشته، مدارک لازم برای اخذ مجوز قطبهای جدید و اثبات توانمندیهای دانشگاه در این بخشها تهیه و به وزارت علوم ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه امسال امتیاز تاسیس بیش از 100 قطب علمی در کشور واگذار شده است، تصریح کرد: تاکنون تنها قطب علمی آبیاری و زهکشی در دانشگاه شهید چمران فعال بود که امسال وزارت علوم با راه اندازی قطبهای جدید مدیریت دانش، آموزش مداوم و گاومیش موافقت کرد.



زراسوندی عنوان کرد: قطب مدیریت دانش در واقع نخستین قطب علمی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی در سطح کشور به شمار می رود، قطب آموزش مداوم نیز مربوط به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و قطب گاومیش در دانشکده کشاورزی راه اندازی خواهند شد.



معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به فعال بودن قطب علمی آبیاری وزهکشی در دانشکده مهندسی علوم آب به عنوان تنها قطب علمی در این رشته در سطح کشور، اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی و تاسیس قطبهای جدید، زمینه انجام تحقیقات علمی در دانشکده های مختلف بیش از پیش فراهم شود.



وی از قطبهای علمی به عنوان ملاکهای تعیین کننده در ارزشیابی دانشگاه‌ها نام برد و گفت: تصویب این قطبها گام بلندی در ارتقای رتبه دانشگاه در سطح ملی و منطقه ای است.



زراسوندی یادآور شد: با توجه به توانمندی و پتانسیل موجود در گروه های مختلف، اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد قطبهای علمی از طریق بانک اطلاعات پژوهشی به دانشکده ها ارسال شده و از تمامی گروه ها درخواست می شود برای پیشنهاد قطب علمی اقدام کنند.



به گفته وی علاوه بر آن دانشگاه برای گروه هایی که برای پیشنهاد قطب علمی تلاش کنند، امتیازاتی در نظر گرفته است.