به گزارش خبرنگار مهر، گلبالیست‌های قمی حدود سه سال است که در مسابقات لیگ برتر گلبال باشگاه‌های کشور آن اقتدار گذشته را از خود نشان نمی‌دهند و افت قابل احساسی در این رشته ورزشی در مقایسه به دوران موفقیت‌‌آمیز گذشته قابل مشاهده است.



شاید پا به سن گذاشتن نسل قدیم گلبال قم و تربیت‌نشدن نسل جدید برای جایگزینی چهره‌های سابق، یکی از دلایل افت رشته ورزشی گلبال در استان قم است، رشته‌ای که متعلق به هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان است و این رشته ورزشی استعدادهای خوبی در استان قم دارد.



مقام پنجم گلبالیست‌های قم در دور رفت لیگ برتر



بعد از اینکه گلبالیست‌های تیم بهزیستی قم در پایان مسابقات دو فصل قبل لیگ برتر گلبال باشگاه‌های کشور نتوانستند جزو سه تیم برتر قرار بگیرند، آغاز آنها در پیکارهای دور رفت فصل جدید نیز چندان امیدوار کننده نبود و آنها با کسب مقام پنجم دور رفت به کار خود پایان دادند.

در حالی که در پایان دیدارهای دور رفت این رقابت‌ها تیم مناطق نفت خیز جنوب صدرنشین لیگ برتر گلبال مردان کشور شد، تیم گلبال بهزیستی قم با عملکردی دور از انتظار در بین شش تیم حاضر در لیگ برتر در مکان پنجم جدول رده‌بندی ایستاد.



صدرنشینی مناطق نفت خیز جنوب



در این رقابت‌ها که با حضور شش تیم و به میزبانی تیم جامعه نابینایان کاشان در این شهر برگزار شد، تیم گلبال مناطق نفت خیز جنوب با 15 امتیاز صدرنشین شد و عنوان قهرمانی مرحله رفت هشتمین دوره لیگ برتر را به خود اختصاص داد.



همچنین تیم گلبال ایمن سازان عمران پارس تهران با 12 امتیاز در مکان دوم جدول رده‌بندی ایستاد و گلبالیست‌های تیم هیئت نابینایان تویسرکان با 6 امتیاز بعد از تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و ایمن سازان عمران پارس تهران موفق به کسب مقام سوم شدند.



تیم‌های ایمن سازان عمران پارس تهران با 12 امتیاز و هیات نابینایان تویسرکان با شش امتیاز و با تفاضل گل بیشتر نسبت به سایپا کاشان به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین تیم های سایپا کاشان، بهزیستی قم و بهزیستی خراسان رضوی نیز در جایگاه چهارم تا ششم این دوره از مسابقات قرار گرفتند.



تلاش گلبالیست‌های قم برای جبران ناکامی در دور برگشت



نتایج دیدارهای دور رفت نشان می‌دهد که مسابقات سوپرلیگ گلبال باشگاه‌های کشور نسبت به دوره‌های گذشته از سطحی بالاتر برخوردار است و تیم گلبال مردان بهزیستی قم برای قهرمانی کار آسانی در پیش ندارد، به همین دلیل گلبالیست‌های قم برای دستیابی به عناوین پرافتخار چند سال اخیر، باید برای حضور در دور برگشت این مسابقات تمرینات خود را جدی‌تر بگیرند.

قم میزبان مرحله برگشت لیگ برتر گلبال



تیم گلبال بهزیستی قم در سال‌های اخیر همواره جزو تیم‌های برتر سوپر لیگ گلبال باشگاه‌های کشور بوده که سابقه قهرمانی و حضور به عنوان نماینده گلبال کشورمان در مسابقات آسیایی و بین‌المللی گلبال را نیز تجربه کرده است.



این در حالی است که دور برگشت این رقابت‌ها بهمن ماه سال جاری در شهر قم و به میزبانی تیم گلبال بهزیستی قم برگزار خواهد شد و 6 تیم حاضر در لیگ برتر بار دیگر رقابت خود برای کسب عنوان قهرمانی را از سر می‌گیرند.

