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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

قالیباف در غرفه مهر:

نوسانات بورس طبیعی است/ بورس تهران تنها بورس مثبت منطقه

نوسانات بورس طبیعی است/ بورس تهران تنها بورس مثبت منطقه

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نوسانات بورس طبیعی است، گفت: شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون 11 درصد مثبت بوده است.

حسن قالیباف اصل امروز در بازدید از غرفه مهر در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل افت شاخص بورس، گفت: شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون 11 درصد مثبت بوده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در مقایسه ای بین بورس تهران و بورس کشورهای منطقه، اظهار داشت: تنها شاخص بورس تهران در میان شاخص بورس های منطقه مثبت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نوسانات بورس طبیعی است، تصریح کرد: امکان دارد که شاخص در مقاطعی از زمان مثبت و یا منفی باشد، شاخص بورس در یک دوره زمانی مورد بررسی قرار می گیرد و برآیند در یک دوره مهم است.

کد مطلب 1447589

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