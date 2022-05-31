لمس فقر نقدینگی در بورس/ناپایداری روند معاملات ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۵.۳۳۱ واحدی به یک میلیون و ۵۴۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۳.۱۲۲ واحدی عدد ۴۲۸ هزار و ۳۲۱ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با ۴۰۱۲ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۷۸ هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۰.۴۰۷ واحد افزایش، به عدد ۲ میلیون و ۹۵۷ هزار واحد رضایت داد.

در بورس تهران امروز ۵ میلیارد و ۹۴۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۴۴۰ هزار و ۴۴۱ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۶۳ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۴۱۲ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۴۷۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۲۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان معامله شد که از این رقم مبلغ ۲۲ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان ناشی از عملیات بازار باز بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بدهی فرابورس بود.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "شپنا" با ۹۵۷ واحد، "فملی" با ۹۰۷ واحد و "شبندر" با ۵۴۱ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "وتجارت" با ۱۸۰ واحد، "وبصادر" با ۱۷۲ واحد و "خودرو" با ۱۳۶ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، بورس تهران امروز به کانال مثبت برگشت در حالی که روند خنثی و سریالی معاملات بازار حوصله اغلب معامله گران بازار را از سر ربوده و فضایی نزدیک به رخوت را بر کلیت معاملات بازار حاکم کرده است.

این وضعیت با توجه به افت محسوس نقدینگی در بازار به خوبی لمس می‌شود و حتی به رغم حمایت نیم بند حقوقی‌ها از معاملات سهام شاخص سازها اما ضعف قدرت نقدینگی قابل اتکا در بازار به خوبی احساس می‌شود.

در این زمینه به نظر می‌رسد نهاد ناظر بازار سرمایه عرضه‌های اولیه سهام را برای وقت مناسب دیگری به تعویق بیاندازند و از مکانیزم‌های تقویت میان مدت نقدینگی در گردش بازار بهره بیشتری ببرد.

این در حالی است که با توجه به روزهای پر ترافیک فصل مجامع، فضای معاملات بازار سهام در انتظار انتشار گزارش‌های عملکردی شرکت‌های بزرگ و اخبار مجامع می‌طلبد که ورود و خروج معامله گران در نمادهای معاملاتی مختلف با تحرک بیشتری دنبال شود.