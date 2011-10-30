ارتباط فرهنگی- هنری استانها نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر یکشنبه در اولین روز از برگزاری جشنواره تئاتر منطقه شش کشور که در جزیره قشم شروع به کار کرد، افزود: در این جشنواره 12 گروه نمایشی از استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، سیتان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان حضور دارند که می تواند زمینه ارتباط هنری مناسبی را بین گروه های نمایشی استانهای شرکت کننده ایجاد کند.

وی عنوان کرد: ارتباط فرهنگی- هنری استان ها نیازمند تقویت و بازنگری است و باید ارتباط فرهنگی و هنری استانها با یکدیگر تقویت شود زیرا هر استان به دلیل موقعیت خاص قومی، جغرافیایی و آب و هوایی از استعدادها و ظرفیتهای خاصی برخوردارند که می تواند برای استان های دیگر مفید فایده باشد.

مریدی زاده تصریح کرد: اکثر استان ها در زمینه های بهره مندی از اساتید فرهنگی- هنری جهت آموزش هنرمندان وابسته به پایتخت هستند اما در بسیاری از موارد شاهد هستیم برخی استان ها نیز در این خصوص توانمند هستند و می توان از ظرفیت آن ها بهره برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: یکی از بهترین روشهای ایجاد ارتباط بیشتر بین استانها، دعوت از هنرمندان رشته های مختلف و اجرای برنامه می باشد که از این طریق علاوه بر ایجاد تعامل و هم فکری بین هنرمندان، ظرفیت ها و استعدادهای هر استان نیز شناخته می شود.

وی ضمن تشکر از اداره کل هنرهای نمایشی که با برگزرای جشنواره های منطقه ای در استان ها زمینه گسترش تئاتر را فراهم کرده اند، اضافه کرد: امیدواریم این شیوه در سایر رشته هنری نیز از طرف وزارت خانه مورد توجه قرار گیرد و زمینه لازم را برای تبادل فرهنگی استان ها فراهم سازند.

جشنواره تئاتر منطقه شش کشور از هشت آبان در جزیره قشم، مجتمع فرهنگی- هنری خلیج فارس آغاز شده و تا 12 آبان ماه ادامه خواهد داشت.