به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز طاهری در جمع نمایندگان منتخب طرح با بیان این مطلب گفت: در راستای اهداف سال جهاد اقتصادی، فاز جدید طرح کلید به کلید از مرداد ماه سال جاری در نمایندگی های منتخب در همه استان ها و به تدریج در تمامی نمایندگی های فروش سراسر کشور توسعه می‌یابد.

مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه طرح مذکور در فاز آزمایشی به اجرا درآمده است، افزود: براساس نظرسنجی های به عمل آمده از مشارکت کنندگان در فازهای آزمایشی، رضایت بیشتر مشتریان به دست آمده است.

وی این طرح را یکی از پروژه های جدید گروه خودروسازی سایپا عنوان و تصریح کرد: طرح تهاتر کلید به کلید، طرح توسعه یافته تری از طرح Used Car رایج در کشورهای توسعه یافته است، زیرا که در طرح فروش خودروهای دست دوم در دنیا فقط خودروی دست دوم با وارانتی و گارانتی شرکت سازنده به فروش می رسد در صورتی که در طرح سایپا علاوه بر موارد فوق بهای خودروی دست دوم بعنوان آورده نقدی مالک آن در خرید خودروی نو محاسبه می‌شود.

طاهری تأکید کرد: برای متقاضیان مشارکت در طرح تعویض خودروهای دست دوم سایپا همچنین 2 تا 5 میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و این بدین معنی است که دارنده یک خودروی دست دوم از محصولات شرکت با کمترین بودجه و در مواردی هم بدون وجه نقد شامل بهای خودرو دست دوم خود و تسهیلات اعطایی یک دستگاه خودرو نو تحویل خواهد گرفت و این طرح برای خودروهای دست دوم پراید سال 80 به بعد عملیاتی شده است.

وی در خصوص فرآیند اجرایی تعویض خودروهای دست دوم با صفر کیلومتر یادآور شد: سعی ما بر این است که طرح کلید به کلید با کمترین خطا و بیشترین رضایت به اجراء درآید، بنابراین با توجه به حساسیت این شرح اجرای آن در سطح کشور مرحله به مرحله اجرا می شود.

مدیر بازاریابی و فروش گروه خوردوسازی سایپا یادآور شد: خودروهای جایگزین در فاز اول خانواده پراید، ریو و تیبا است که در فازهای بعدی کلیه محصولات گروه به سبد محصولات نو اضافه خواهد شد.

وی به توسعه کسب و کار نمایندگی های مجاز سایپا با اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: همزمان با فروش خوردوهای صفر کیلومتر، عرضه خودروهای دست دوم شناسنامه دار نیز در نمایندگی های سایپا ایجاد می شود.

در ادامه این جلسه حسن فروزان‌مهر، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (مجری طرح) افزود: بحث تعویض خودروهای دست دوم به عنوان یک صنعت جدید و یکی از صنایع پائین دستی خودرو مطرح است که برای اولین بار فعالیت اجرایی آن از سوی گروه خودرو سازی سایپا در کشور آغاز شد.

فروزان مهر ادامه داد: بهسازی و فروش مجدد خودروهای دست دوم با ارئه خدمات پس از فروش (گارانتی) نیز جزء برنامه هایی است که در این پروژه پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

وی افزود: طبق بررسی های بعمل آمده نشان می دهد ورود تولید کننده در مدیریت موجودی و برندسازی خودرو کارکرده در جهت توانمند سازی واسطه ها برای انجام برنامه های بازاریابی مجدد موفق و بسیار حیاتی است.

عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا ادامه داد: با توجه به اینکه کلید رشد پیوسته در هر طرحی، شفافیت و تقارن اطلاعات است، مشتریان سعی می کنند جهت جستجو و جمع آوری اطلاعات برای خرید خودرو کارکرده همان فرآیند خرید خودروی نو را طی نمایند.