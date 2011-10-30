برای تحویل اس-۳۰۰ از روسیه باید منتظر نظر دادگاه بمانیم

به گزارش خبرگزاری مهر احمد وحیدی درگفت و گو با خانه ملت با اشاره به اتهام اخیر آمریکا علیه ایران مبنی بر تلاش در ترور سفیر عربستان گفت: این همان خط قدیمی فشار بر ایران است که هر زمانی آن را درشکل جدیدی مطرح می کنند.

وزیردفاع حمایت اتحادیه اروپا از اتهام ترورعلیه ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: حمایت اتحادیه اروپا واعمال تحریم‌های بیشتر به این بهانه، برنامه دیگری از زنجیره توسعه اقدامات آمریکا و غرب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است .

وی با اعلام اینکه سناریوهای جدید آمریکا با هدف تحت فشار قراردادن نظام صورت می گیرد، تصریح کرد:هدف این است که افکار عمومی دنیا را از مسائل مهمی که علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی درحال وقوع است منحرف کنند.

وحیدی با بیان اینکه تحولات منطقه در این روزها علیه نظام استکبارجهانی است، تصریح کرد: انحراف افکار عمومی و تلاش برای اینکه توجهات به سمت دیگری معطوف شود، جزء دستور کار آمریکا قرار گرفته است.

وی درتشریح دلایل افزایش اتهامات و فشار برایران از سوی آمریکا گفت: باز کردن پای ایران در طرح ترور سفیر عربستان سناریویی است که می تواند آمریکا را آسانتر به اهدافش در منطقه برساند چرا که با طرح این مسئله در جهت ایجاد اختلاف بین ایران و عربستان و تثبیت نقش خود درمنطقه راحتر گام بر می دارد.

وزیر دفاع با اعلام اینکه انتخاب سوژه ترورسفیرعربستان با هدف اختلاف افکنی بین این دو کشور صورت گرفته است، گفت:مهم این است که هیچ کشوری نتواسته این سناریو را باورکند.

وحیدی با مضحک و خنده داربودن این سناریو و با بیان اینکه تشکیل اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام، کمکی به باوراین سناریو نمی کند، گفت: چنین سناریوی خنده داری نمی تواند قابل تحقق باشد.

وزیر دفاع با بیان اینکه اولین دادگاه بررسی اتهام تروربه ایران سناریوی آمریکا را مضحک تر از همیشه کرد، گفت: اینکه خودشان اتهامی را مطرح کرده‌اند، خودشان هم دادگاهی را تشکیل می دهند مسخره است حتی استناداتی که دراین دادگاه از سوی آمریکا ارائه شد باورکردنی نبود.

سرداروحیدی دراین باره گفت: اینکه آمریکا می‌گوید خط ترور با هماهنگی تلفنی صورت گرفته است، یعنی مذاکره برای ترورسفیرعربستان تلفنی بوده ، ناشیانه است و این سناریوی ضعیف آمریکا راه به جایی نمی برد.

به گزارش خبرگزاری سردار وحیدی درادامه ، دررابطه با برنامه وزارت دفاع برای همکاری دفاعی با لیبی، تونس، مصر و کشورهایی که در حوزه تحولات منطقه هستند، گفت: درحال حاضراین کشورها درمرحله گذارهستند، طبیعتا باید نظام مردمی درآنجا تثبیت شود و بعد ازتثبیت نظام مردمی؛ ایران هم برای همه نوع همکاری از جمله همکاری های نظامی با آنها مشکلی نخواهد داشت.

وی با اعلام آمادگی از همکاری‌های دفاعی با این کشورها یادآور شد: ایران آمادگی شروع همکاری‌ها را دارد اما باید طرف دیگرهم بخواهد تا محقق شود.

وحیدی در رابطه با آخرین دستاوردهای دفاعی وزارت خانه اش با بیان اینکه وزارت دفاع همیشه دستاوردهای جدید دارد، گفت: یکی ازهمین دستاوردها که درهمین روزها به نتیجه می رسد، موشک کروز دریایی به نام موشک ظفر است که به زودی آماده تحویل خواهد بود.

وزیر دفاع در رابطه با سرنوشت پرونده شکایت ایران از روسیه درمورد عدم تحویل موشک‌های اس ۳۰۰ با بیان اینکه پرونده ایران و روسیه درمرحله اول داوری است، تصریح کرد: بررسی این شکایت وتشکیل دادگاه، طبیعتا مراحل و زمانبندی خاص خودش را دارد و باید براساس همان نظام داوری برای تحویل موشک ها منتظر نظر دادگاه بمانیم.

وحیدی با اعلام اینکه -ای سی سی- مرجع داوری است که طرفین توافق کرده‌اند پرونده اس3۰۰ درآنجا بررسی شود، گفت: بنابراین براساس نظام داوری - آی سی سی- کارها باید گام به گام طراحی و جلو رود.