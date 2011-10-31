12 سد آبخیزداری در هرمزگان به بهره برداری می رسد

محسن یکتا پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سهمیه اجرای پروژه های آبخیزداری سال 1390 هرمزگان، 12 پروژه است.
یکتاپور هدف از اجرای این پروژه ها را "پیشگیری از مهار سیل در حوزه آبخیز" عنوان کرد و گفت: 12 سد در سطح روستاهای مختلف استان اجرا می شود که در تقویت آبهای زیرزمینی ، اشتغالزایی در بخش کشاورزی، مقابله با پدیده خشکسالی و حفاظت خاک نقش بسزایی دارد.
یکتاپور حجم آبگیری حوزه آبخیز "ایرر بشاگرد" را هفت هزار متر مکعب و "پدل بندرلنگه" را 44 هزار و 340 متر مکعب و "جغین رودان" را 300 هزار متر مکعب اعلام کرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با بیان اینکه سدهای آبخیزداری در "راونگ میناب" و "کربندبستک" به ترتیب 14 هزار و 754 متر مکعب و 40 هزار متر مکعب است؛ عنوان کرد: همچنین در حوزه های "انگوران بندرخمیر" 78هزار و 400 متر مکعب و حوزه آبخیز "تنگ درهمان جاسک" 18 هزار متر مکعب است .
یکتاپور گفت: پس از اجرای طرح آبخیزداری در "رابک جاسک" دو میلیون متر مکعب و حوزه آبخیز "گروک سیریک" 108 هزار متر مکعب آب در این سد ها ذخیره می شود.
وی تصریح کرد: ذخیره آبگیری در حوزه "ذرتوبالا بندرعباس" 60 هزار متر مکعب، حوزه "سیرمند" 168 هزار متر مکعب و حوزه "کش رودخانه" نیز 300 هزار متر مکعب است.
به گفته یکتاپور درحال حاضر 6400 سد آبخیزداری با حجم آبگیری 400 میلیون متر مکعب در سطح استان احداث شده است.
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