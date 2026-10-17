یکتاپور: هزینه احداث گلخانه در هرمزگان به ۳۵ میلیارد تومان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یکتاپور شامگاه جمعه در نشست بررسی مشکلات کشاورزان که در فرمانداری رودان برگزار شد، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی، اظهار کرد: هزینه‌های کود، سم، نیروی کارگری، ماشین‌آلات و استهلاک تجهیزات افزایش یافته و کشاورزان برای ادامه فعالیت با مشکلات جدی مالی مواجه هستند.



رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان، افزود: هزینه احداث یک هکتار گلخانه که پیش‌تر حدود ۱۹ میلیارد تومان بود، اکنون به نزدیک ۳۵ میلیارد تومان رسیده است و کشاورزان برای تأمین سرمایه در گردش و آغاز کشت با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.



کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید



یکتاپور با بیان اینکه بخش کشاورزی مسئولیت مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور بر عهده دارد، گفت: در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته کشاورزان از سرمایه در گردش کافی برخوردار نیستند و تسهیلات و یارانه‌های موردنیاز نیز به اندازه کافی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد.



وی با اشاره به افزایش تعرفه‌های آب و برق و مشکلات تأمین سوخت و گاز در بخش کشاورزی، بیان کرد: برخی مشکلات در سطح استان و از طریق تعامل میان دستگاه‌های اجرایی قابل پیگیری است، اما بخشی از مسائل به قوانین، تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های ملی مربوط می‌شود که حل آن‌ها در اختیار مدیران استانی نیست.



ضرورت اصلاح تصمیمات در سطح ملی



رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان با تأکید بر ضرورت رسیدگی ریشه‌ای به مشکلات کشاورزان، تصریح کرد: برخی مسائل با برگزاری جلسات استانی حل نمی‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی، اصلاح قوانین و تدوین دستورالعمل‌های مناسب است.



یکتاپور با اشاره به مشکلات مربوط به ساعات قطع برق کشاورزی، اظهار کرد: در مواردی با برگزاری جلسات و پیگیری از مسئولان مربوطه تغییراتی در ساعات قطع برق اعمال شده است، اما مشکلات ناشی از ناترازی انرژی همچنان بر فعالیت کشاورزان تأثیر می‌گذارد.



وی همچنین با اشاره به تخصیص نیافتن اعتبارات سرمایه در گردش به استان، گفت: در حال حاضر اعتباری از سوی وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش بخش کشاورزی به استان ابلاغ نشده است و این موضوع نیازمند توجه ویژه و پیش‌بینی بسته حمایتی برای کشاورزان است.



گلخانه‌داران در آستانه فصل سرما با مشکل تأمین گاز مواجه‌اند



رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به آغاز سال زراعی جدید و ضرورت حمایت از کشاورزان، خاطرنشان کرد: کشاورزان باید در زمان مناسب کشت خود را آغاز کنند، اما مشکلات مالی، تأمین سوخت و محدودیت‌های حوزه انرژی روند فعالیت آن‌ها را دشوار کرده است.



یکتاپور، افزود: با نزدیک شدن به فصل زمستان گلخانه‌داران نیز با مشکلات تأمین گاز مواجه می‌شوند، زیرا در برخی موارد پس از گازرسانی به یک منطقه سوخت جایگزین در اختیار بهره‌برداران قرار نمی‌گیرد، در حالی که استفاده از گاز مستلزم تأمین هزینه‌های لازم برای ایجاد زیرساخت و تجهیزات در گلخانه است.



وی با تأکید بر اینکه این مشکلات محدود به هرمزگان نیست و در استان‌های دیگر نیز وجود دارد، گفت: حل این مسائل به نگاه ملی و صدور دستورالعمل‌های حمایتی نیاز دارد.



پیگیری مشکلات کشاورزان از طریق مجلس



رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان در پایان با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه برای بررسی مشکلات کشاورزان، اعلام کرد: مسائل و مشکلات مطرح شده دسته‌بندی و به مسئولان مربوطه ارائه می‌شود.



یکتاپور با درخواست از نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری این موضوعات، افزود: آمادگی داریم در جلسات و کمیسیون‌های مرتبط حضور یابیم تا با همکاری مسئولان زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط فعالیت کشاورزان استان فراهم شود.