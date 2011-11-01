10 میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان قلب فرشچیان همدان اختصاص یافت

رضا صفی‌آریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اختصاص اعتبار 10 میلیارد تومانی برای تکمیل بیمارستان قلب مرحوم محمدعلی فرشچیان، ساخت این پروژه در مدت زمان کوتاه‌تری انجام می‌شود.

صفی‌آریان گفت: عملیات اجرایی پروژه بیمارستان قلب فرشچیان به دنبال پروژه موفق بیمارستان روانپزشکی همدان و به درخواست دانشگاه علوم پزشکی از مرحوم محمد علی فرشچیان شروع شد.

وی گفت: این پروژه با عنوان پروژه خیر ساز مطرح بود و در ساخت آن40 درصد هزینه توسط خیر و 60 درصد توسط دولت تأمین می شود.

پروژه خیرساز بیمارستان قلب همدان به پروژه‌ای ملی تبدیل شد

صفی آریان با بیان اینکه متأسفانه بعد از اتمام 40 درصد سهم خیر، هیچ بودجه‌ای برای این ادامه اجرای طرح در وزارتخانه در نظر گرفته نشده بود، گفت: در مکاتبه با نهاد ریاست جمهوری این بیمارستان از پروژه خیرساز به پروژه‌ای ملی تبدیل و در بودجه دانشگاه دارای ردیف اعتباری مستقل شد.

وی افزود: امسال برای بیمارستان قلب فرشچیان مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که در صورت اکتفا به این مبلغ ساخت این پروژه 10 سال طول می‌کشید.

صفی‌آریان اضافه کرد: برای رفع این مشکل در سفر دور چهارم هیئت دولت به همدان از از وزیر بهداشت تقاضا شد تا در جلسه هیئت دولت بودجه فوق العاده‌ای برای بیمارستان قلب فرشچیان در نظر گرفته شود که در نهایت با مساعدت مسئولان مبلغ 10 میلیارد تومان برای اتمام پروژه مصوب شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در صورت تخصیص این بودجه به دانشگاه، زمان انجام پروژه از 10 سال به یک سال کاهش می یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تشکر از خانواده مرحوم فرشچیان گفت: خانواده مرحوم فرشچیان بعد از فوت ایشان همچنان به همکاری خود با دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه می دهند و انتظار می رود این موضوع سرمشقی برای دیگر خیرین باشد.

ایجاد مرکز ریفرال سوختگی در همدان به تصویب رسید

وی دیگر مصوبه دور چهارم سفر رئیس جمهور به همدان در بخش بهداشت و درمان را ایجاد مرکز ریفرال سوختگی دانست و افزود: ایجاد مرکز ریفرال سوختگی که بسیاری از استان‌های غرب کشور را پوشش دهد، در سفر ریاست جمهوری به استان مصوب شد و بخش مجزای سوختگی در همدان ساخته می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: این طرح در محوطه مرکز آموزشی درمانی بعثت در حال اجراست و در حدود 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صفی آریان در ادامه با بیان اینکه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه یکی از ضروری ‌ترین مکان‌ها برای هر دانشگاهی است، گفت: به این منظور در سفر سوم رئیس جمهور به همدان پیشنهاد ایجاد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مطرح شد که هم اکنون مراحل تصوبب در کمیسیون ماده 215 ریاست جمهوری را می گذراند که بلافاصله پس از تصویب فازهای مطالعاتی آن انجام می‌شود.

فضای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان کافی نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: فضایی که برای دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته شده برای 20 سال پیش طراحی شده و با افزایش تعداد دانشجو به شدت با مشکل مواجه هستیم.

وی ادامه داد: چنانچه در کمیسیون ماده 215 ریاست جمهوری موضوع ساخت ساختمان ستاد تصویب شود فضای بسیار زیادی تخلیه شده و در اختیار بخش آموزشی دانشگاه قرار می‌گیرد.

صفی آریان ایجاد خوابگاه 400 نفری پسران را از دیگر مصوبات دور چهارم سفر رئیس جمهور دانست و گفت: در سفر چهارم هیئت دولت در بخش مصوبات بهداشت و درمان احداث و راه‌اندازی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی طب سنتی و اختصاص 10 میلیارد تومان به بیمارستان قلب فرشچیان به عنوان مصوبات جدید مطرح شد.