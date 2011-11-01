به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس تیم فوتبال نیوکاسل در زمین استوک سیتی به میدان رفت و موفق شد با هت تریک دمبا با مهاجم سنگالی خود این تیم را با نتیجه 3 بر یک شسکت دهد.

با در دقایق 12، 40 و 81 از روی نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کرد. تک گل استوک را هم "جان والترز" در دقیقه 75 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

دمبا با در ژانویه گذشته قصد داشت از وستهام به استوک سیتی بپیوندد اما به دلیل نگرانی‌های "تونی پولیس" سرمربی استوک از مصدومیت زانوی این بازیکن انتقال او به این تیم منتفی شد اما در عوض تابستان امسال دمبا به نیوکاسل پیوست.

او با هت تریکی که در بازی شب گذشته مقابل استوک کرد درس خوبی به این تیم داد و مطمئنا کادر فنی و تمام اعضای استوک از اینکه چنین بازیکنی را از دست دادند به شدت ناراحت هستند.

شاگردان "آلن پاردو" با این پیروزی 22 امتیازی شدند و بالاتر از چلسی در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفتند.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 28 امتیاز

2- منچستریونایتد 23 امتیاز

3- نیوکاسل یونایتد 22 امتیاز

4- چلسی 19 امتیاز

----------------------------------------------

18- بلکبرن 6 امتیاز - تفاضل گل 10-

19- بولتون 6 امتیاز - تفاضل گل 14-

20- ویگان 5 امتیاز