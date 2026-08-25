محسن فدایی مسلک در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جشن بزرگ «امت احمد (ص)» در روستای زاغان سفلی شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: این مراسم هر سال به مناسبت هفته وحدت در مناطق اهل سنت شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال نیز با توجه به درخواست مردم، جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت در روستای زاغان سفلی برگزار خواهد شد.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی گفت: این مراسم ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه با حضور اهالی روستای زاغان سفلی، مردم روستاهای اطراف و جمعی از مسئولان برگزار می‌شود.

فدایی مسلک ادامه داد: برای این جشن برنامه‌های مختلفی از جمله مولودی‌خوانی، دف‌نوازی، سخنرانی و مسابقات فرهنگی پیش‌بینی شده است و خدمات درمانی نیز به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت مردم در برگزاری این مراسم عنوان کرد: جشن «امت احمد (ص)» به میزبانی اهالی روستای زاغان سفلی برگزار می‌شود و مردم منطقه در این برنامه فرهنگی و مذهبی حضور خواهند داشت.

مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان مهمان سفره‌ای خواهند بود که به میزبانی اهالی روستای زاغان سفلی و به نیت میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) برپا می‌شود.