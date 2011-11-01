به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی هنرمندان حوزه هنری استان با معاون سیاسی و امنیتی دوشنبه شب در یاسوج برگزار شد و طی آن هنرمندان به بیان دغدغه های خود و داشته ها و نداشته های فرهنگی و هنری این استان پرداختند.

برای تولید آثار هنری با مشکل مواجه هستیم

یک هنرمند موسیقی استان در ابتدای این نشست گفت: هم اکنون به دلیل کپی رایت و نبود حمایتها مالی، بازار محصولات فرهنگی و هنری کساد است و هنرمندان برای تولید آثار هنری با مشکل مواجه هستند.

همت هاشمی افزود: نبود استودیو ضبط موسیقی نیز باعث شده تولیدات موسیقی هنرمندان استان خاک بخورد و در اختیار مردم قرار نگیرد.

وی همچنین پژوهش را زیربنای تولید هر اثر هنری عنوان کرد و بیان داشت: برخی کتب هنری گران هستند و هنرمندان توان خرید آن را ندارند و براین اساس ایجاد کتابخانه تخصصی صوتی و تصویری برای دستگاههای فرهنگی ضروری است.

وضعیت معیشت هنرمندان استان نگران کننده است

یکی از هنرمندان عکاس استان نیز در این نشست گفت: هنر سرمایه ای است که سطح عمده ای از اشتغالزایی را می تواند به خود اختصاص دهد.

دکتر جانمحمد ملک زاده با اشاره به تاثیر هنر بر سلامت روحی و روانی جامعه افزود: میزان علاقه و گرایش مردم یک جامعه به هنر نشان دهنده سلامت روحی و روانی آن جامعه است.

وی همچنین وضعیت معیشت هنرمندان را نگران کننده عنوان کرد و اظهار داشت: لازم است مسئولان برای اشتغال هنرمندان تلاش بیشتری کنند و با اعطای وام های کم بهره به اشتغالزایی هنرمندان کمک کنند.

کمبود اماکن فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد

یکی از هنرمندان شعر و داستان حوزه هنری استان نیز در این نشست وجود اماکن فرهنگی و هنری را لازمه رشد فرهنگی و هنری دانست و گفت: هم اکنون استان با کمبود اماکن و فضاهای فرهنگی و هنری مواجه است و به عنوان مثال حوزه هنری استان به عنوان یکی از متولیان فرهنگی، فاقد ساختمان است.

روح الله طباطبایی اظهار داشت: همچنین با وجود اینکه این استان یکی از قطبهای تئاتر کشور است اما فاقد سالن استاندارد تئاتر است.

لزوم بیان مفاهیم دینی با ابزار هنر

یکی از هنرمندان فیلمساز استان نیز با اشاره به تاثیرشگرف هنر بر مخاطب گفت: اگر در بیان مفاهیم ومعارف دینی از هنراستفاده شود تاثیر بیشتری بر مخاطب خواهد گذاشت.

حجت الاسلام سید حسن موسوی اعظم افزود: لازم است برای عمیق باورهای دینی و رفع آسیبهای اجتماعی در استان از هنرمندان یاری گرفته شود.

اعتبارات فرهنگی متناسب با نیازها نیست

در ادامه رئیس حوزه هنری استان نیز بر کاربردی شدن این جلسات تاکید کرد و گفت: هنرمندان و مسئولان هر دو گروه از هم انتظاراتی دارند که باید در این جلسات مطرح شود.

رضا پارسیان نژاد همچنین با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات فرهنگی اظهار داشت: رشد اعتبارات فرهنگی در سالهای گذشته بسیار خوب بوده اما نیازها، مطالبات و انتظارات در حوزه فرهنگی بسیار بالاست.

وی بیان کرد: هم اکنون برخی دستگاههای غیرفرهنگی اعتبارات فرهنگی بیشتری نسبت به دستگاههای فرهنگی دارند و این دستگاهها به دلیل نداشتن نگاه کارشناسی، فعالیت های فرهنگی آنان بازخورد فرهنگی ندارد.

وی همچنین بر لزوم پرداختن به مفاخر و قهرمانان ملی این استان تاکید کرد و گفت: این استان در گذشته مفاخر بزرگی داشته است که به دلیلی نبود شرایط، گمنام مانده اند.

پارسیان نژاد با اشاره به وجود استعدادهای بیشمار فرهنگی و هنری در استان، تصریح کرد: هنرمندان این استان به برکت انقلاب اسلامی فرصت یافتند تا خود را به جامعه هنری کشور معرفی کنند و در سالهای اخیر شاهد درخشش هنرمندان استان هستیم.

این مسئول همچنین با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه باورهای دینی جامعه گفت: دشمن با ابزار هنر به جنگ ارزشها آمده است و ما نیز باید از این ابزار برای مقابله استفاده کنیم.

همه مشکلات با پول و امکانات حل نمی شود

در پایان این نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: هنر اگر به خدا وصل شود جامعه را به سمت تعالی معنوی سوق می دهد.

مرتضی رهنما افزود: هنرمند متعهد کسی است که اولویتها را تشخیص دهد و با هنر ارزشی و انقلابی به بیان مشکلات مردم محروم بپردازد.

وی با بیان اینکه نباید تنها از مشکلات و نداریها بگوییم بلکه باید داشته های خود را نیز بیان کنیم، اظهار داشت: همه مسائل با پول و امکانات حل نمی شود.

14 میلیارد تومان برای رشد شاخصهای فرهنگی استان

رهنما بیان کرد: دولت امسال 14 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر این استان اختصاص داده که با برنامه ریزی صحیح می توان بخش زیادی از مشکلات را حل کرد.

وی بیان داشت: هنرمندان باید مجدانه پیگیر مطالبات خود باشند و با ارائه طرح های فرهنگی به توسعه فرهنگی استان کمک کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین در خصوص نبود سینما در شهر یاسوج و گچساران نیز گفت: سینما باید توسط بخش خصوص ایجاد شود و دولت به کسانی که متقاضی احداث سینما باشند زمین و تسهیلات بانکی می دهد.

رهنما همچنین در پایان خواستار حضور بیشتر هنرمندان در روستاها، ارتباط بیشتر با مسئولان و همچنین کمک به مسئولان در خصوص مسائل فرهنگی و امنیتی استان شد.