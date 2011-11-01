به گزارش خبرگزاری مهر، المپیک آزمایشی نزدیک به یک ماه دیگر در لندن برگزار خواهد شد و فدراسیون تکواندو براساس دعوتنامه ارسالی از سوی عوامل برگزاری رقابت‌ها می تواند سه تکواندوکار را به این مسابقات اعزام کند .

از میان این سه تکواندوکار دو نفر مرد و یک نفر از میان اعضای تیم بانوان خواهد بود که با توجه به برگزار نشدن مسابقات قاره‌ای انتخابی المپیک در قاره آسیا، فقط دو نفر در بخش مردان به لندن اعزام خواهند شد .

نفراتی که به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند به غیر از محمد باقری معتمد و یوسف کرمی همگی در تورنمنت بین المللی منچستر شرکت کرده و سرمربی جدید تیم ملی با تماشای فیلم مبارزات آنها ارزیابی خوبی از میزان آمادگی‌شان داشته است .

به احتمال فراوان باقری معتمد و کرمی به همراه عسگری راهی لندن خواهند شد تا با حضور در مسابقات آزمایشی میزان آمادگی خود را به سرمربی جدید تیم ملی تکواندو نشان دهند .

یوسف کرمی تکواندوکار میانه ای اولین مدال تاریخ المپیک آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد و برای کسب اولین طلای المپیک برای استان تلاش می کند .